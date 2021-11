La ruota del tempo porterà sugli schermi televisivi l’epica saga fantasy creata da Robert Jordan e il progetto prodotto da Amazon, con i primi tre episodi, getta le basi della storia e introduce i personaggi principali. L’adattamento per il piccolo schermo, nelle prime battute, sembra particolarmente curato per quanto riguarda la costruzione del mondo in cui si svolgono gli eventi, tuttavia il progetto sviluppato da Rafe Judkins fatica a offrire qualcosa di realmente originale e in grado di attirare gli appassionati del genere.

La storia raccontata nelle puntate è ambientata in un mondo in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai arriva a Two Rivers insieme al devoto guerriero Lan (Daniel Henney), sempre al suo fianco. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno...