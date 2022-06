Prehistoric Planet: la recensione della miniserie disponibile su Apple TV+

Prehistoric Planet è, in un certo senso, il sogno di ogni documentarista. Perché sprecare intere settimane sepolti sotto un cumulo di foglie o nascosti tra le fronde di un albero nella speranza di catturare un animale per quei pochi secondi a portare a casa la giornata quando si può ricostruire tutto quanto in studio, animali, ambiente, interazioni, clima? Nel caso della serie di Apple TV+, la terza targata BBC e dedicata ai dinosauri dopo la storica Walking with Dinosaurs e la più recente Planet Dinosaur, la scelta è ovviamente una necessità: il sempre affidabile e forse irrinunciabile David Attenborough ci conduce in un viaggio nella Preistoria, in un mondo ormai scomparso non solo in termini di flora e fauna ma anche di paesaggio, persino di forma dei continenti. Ma è anche un vantaggio clamoroso su qualsiasi altro documentario che si deve affidare alle bizze della natura.