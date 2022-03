La recensione del finale della terza stagione della serie Servant, disponibile da oggi su Apple TV+

Un finale di stagione per Servant diviso in due. La prima parte chiude le tutte le linee tracciate nelle precedenti nove puntate. È piuttosto statica e dialogante. Poi all’improvviso arriva Zio George e dichiara “l’inizio della fine”. In quel momento sembra iniziare la quarta stagione: ovvero quella dell’apocalisse o, per la famiglia Turner, della verità.

Impossibile non leggere l’episodio a partire dalla scioccante conclusione. Giusto nella recensione precedente dicevamo quanto Dorothy sembrasse ritornata centrale nel racconto. Difficile prevedere che questa attenzione a lei dedicata fosse il preludio di uno sconvolgimento così radicale del suo arco. Leanne ha sempre parlato come se fosse la “serva”/aiutante della mamma di Jericho. Invece, mentre il corrimano cedeva logorato dai vermi e dal peso della donna, ha scelto di salvare il bambino. Un colpo di scena che fa riflette...