La recensione del settimo episodio della prima stagione di The Afterparty, intitolato “Danner”

Ci avviciniamo sempre più al gran finale di The Afterparty, la nuova serie TV creata da Christopher Miller (The LEGO Movie, Spider-Man: Into the Spider-Verse) e disponibile su Apple TV+. Come potete leggere nella nostra recensione dello scorso episodio, la serie è partita benissimo, per poi rallentare lentamente e focalizzarsi esclusivamente sui rapporti tra i personaggi. Sia chiaro, lo show rimane estremamente godibile, ma la trama orizzontale sembra non riuscire a decollare. I vari protagonisti rimangono tutti estremamente carismatici, tuttavia le ultime puntate sembrano più essere un mero esercizio stilistico.

Questo perché, per chi non lo sapesse, The Afterparty racconta le differenti versioni della serata che precede l’omicidio d...