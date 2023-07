La recensione del terzo episodio della seconda stagione della serie The Afterparty, intitolato Travis, disponibile su Apple TV+

Uscita nel gennaio dello scorso anno, la prima stagione di The Afterparty è stata un vero successo di pubblico e di critica. Lo show ideato da Christopher Miller (The LEGO Movie, Spider-Man: Into the Spider-Verse) è un giallo dalle caratteristiche narrative molto particolari: ognuno degli interrogati, infatti, racconta la propria versione dei fatti attraverso un episodio scritto e diretto in modo unico. Talvolta ci si trova di fronte a una commedia romantica, altre volte a un film d’azione in pieno stile anni Ottanta o, altre volte ancora, in un musical. L’unica certezza risiede nel cadavere di turno, dato che tutto il resto del serial propone una versione dei fatti estremamente soggettiva.

A partire dalla scorsa settimana, The Afterparty è tornato su Apple TV+ con i primi due episodi della seconda stagione, conquistandoci per l’ennesima volta. Episodi che ri...