La recensione del quinto episodio della seconda stagione di The Afterparty, intitolato Sebastian, disponibile su Apple TV+

Il pregio più grande di The Afterparty è molto probabilmente la sua capacità di mantenere un livello qualitativo sempre uniforme, puntata dopo puntata. Lo show creato da Christopher Miller e trasmesso su Apple TV+ vanta una prima stagione encomiabile sotto tutti i punti di vista, caratterizzata da otto episodi brillanti e divertenti. L’inizio della seconda stagione, cominciata il 12 luglio di quest’anno e arrivata ormai alla quinta puntata, continua sul medesimo livello qualitativo, sorprendendo grazie a una regia impeccabile e a dialoghi dal ritmo semplicemente perfetto.

Per coloro che ancora non conoscessero lo show, sappiate che stiamo parlando di una serie TV che mescola i toni dei gialli “whodunnit” con la commedia. Il tutto variando la regia di episodio in episod...