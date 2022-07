La recensione della miniserie The Girl from Plainville, disponibile su Starzplay

Il dietro le quinte di uno show televisivo, si sa, è tanto importanti quanto gli attori protagonisti che lo interpretano, così come è fondamentale, quando si parla di una serie true crime come The Girl from Plainville, comprendere quale sia la fonte da cui prende ispirazione.

In questo caso, lo show targato Hulu, che arriverà in Italia su Starzplay, nasce dalla penna di Patrick Macmanus (Dr. Death) e della sceneggiatrice Liz Hannah, già nominata ai Golden Globe per The Post, con due dei primi tre episodi affidati alla regia di Lisa Cholodenko (The Kids Are All Right), ed è un adattamento tratto da un articolo di Esquire del 2017, a firma di Jesse Barron, in cui venivano rivelati i particolari di un caso che ha sconvolto l’America.

LA TRAMA DI THE GIRL FROM PLAINVILLE

The Girl from Plainville racconta la s...