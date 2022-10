Tutto chiede salvezza, la recensione di tutti gli episodi della serie disponibile su Netflix

Chi c’è nel punto esatto di incontro tra la RAI migliore e Netflix? Francesco Bruni. Sceneggiatore italiano tra i più versatili (sia il cinema d’autore, che quello popolare, sia Virzì che la mano dietro il successo di Montalbano) e poi diventato anche regista delle proprie sceneggiature, ora ha scritto e diretto la sua prima serie, Tutto chiede salvezza. È l’adattamento dell’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e ha un concept da premium tv, un ragazzo come tanti (più o meno) subisce un TSO e deve passare 7 giorni in un ospedale psichiatrico, ogni puntata è una giornata, ogni giornata un’esplorazione della fragilità umana come risposta a tutto.

Un protagonista che assume il ruolo di Virgilio nel mondo dei problemi mentali

Quest’ultima potrebbe essere benissimo la tagline della carriera di Bruni, nei cui film spesso i personaggi più forti sono i più fragili, cioè quelli la cui sensibilità dona...