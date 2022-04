Dopo innumerevoli progetti in cui si celebrava lo spirito imprenditoriale e la capacità di innovare, sul piccolo schermo sembra essere arrivato il turno delle storie in cui si cerca di esplorare come sia possibile mentire, crearsi un impero economico e distruggere la vita di innumerevoli persone rimaste ingannate da un’immagine illusoria e totalmente falsa., prodotta per Apple TV+ , si inserisce sulla scia dei successi ottenuti da Inventing Anna The Dropout , dando però maggiore spazio al lato umano di quanto accaduto ad Adam e Rebekah Neumann mettendo al centro la storia d’amore della coppia e di come quel legame abbia alimentato comportamenti irrazionali creando e poi portando alla rovina WeWork.La serie si apre quando la situazione professionale dei coniugi sta già affrontando i problemi che condurranno alla loro sconfitta, a prescindere dalla loro convinzione di poterne uscire vincenti o dalla dose di autoconvinzione che può suscitare l’ascolto di Roar ...