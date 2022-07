Westworld 4×05, “Zhuangzi” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 25 luglio in lingua originale e dal 1 agosto in italiano.

Con la puntata 4×05 di Westworld siamo al giro di boa di questa stagione, avvicinandoci sempre più al finale. Il quinto episodio si intitola Zhuangzi, scomodando il famoso filosofo cinese e uno di coloro che diede il via al movimento del Daoismo che, per chi non lo sapesse, si tratta di una religione cosmica, centrata sul posto e sulla funzione dell’essere umano, di tutte le creature e dei fenomeni a esse legati. Il Dao segue un principio ordinatore unico ed immanente del mondo, una ricerca eterna di armonia. Come spesso accade coi titoli di Westworld, anche questa volta si rispecchierà con quanto vedremo a schermo. Zhuangzi mette da parte momentaneamente le linee temporali, concentrandosi su quella presente. Il successo di Charlotte Hale è mondiale ma c’è ancora qualcuno che può metterle i bastoni tra gli ingranaggi....