La recensione della stagione 2 della serie animata What If…?, disponibile su Disney+

Pubblicata per la prima volta nel 1977, What If…? è una serie a fumetti con un preciso obiettivo: mostrare come si sarebbero potuti evolvere gli eventi all’interno dell’Universo Marvel se la storia fosse andata diversamente. Si tratta di storie “one shot”, che vengono risolte in un singolo albo dalla durata di circa 20-22 pagine. Una durata senza dubbio limitata, ma che, grazie al lessico dei fumetti americani di quel periodo, riesce comunque a riassumere gli eventi in modo chiaro senza sacrificare la qualità finale del racconto. Il punto di collegamento tra queste bizzarre avventure è Uatu l’Osservatore, personaggio cosmico della Marvel che sin dalla fine degli anni Settanta ha fatto da narratore alle varie storie, in grado di vedere tutto, ma impossibilitato a intervenire.

Post Avengers: Endgame, il Marvel Cinematic Universe ha cominciato a esplorare il multiverso della Casa delle Idee, ...