L’albero genealogico della famiglia Dutton tra 1883, 1923 e Yellowstone

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La saga familiare dei Dutton ideata da Taylor Sheridan che comprende ormai 3 serie: Yellowstone, giunta alla sua 5^ stagione, 1883 e la più recente 1923, si sta facendo sempre più intricata e mantenere il passo con le complesse vicende della famiglia che ha fondato il ranch Yellowstone in Montana potrebbe risultare complicato, così come chi segue la serie potrebbe avere qualche difficoltà a comprendere i legami di parentela tra i vari Dutton che compaiono nei diversi show, soprattutto considerato come gli eventi che vengono raccontati si svolgono in circa 140 anni di storia e diverse generazioni.

Per aiutarvi nell’arduo compito, di seguito potete trovare una guida all’albero genealogico dei Dutton a partire dai tre fratelli capostipite della famiglia a noi noti.

Leggendo, scoprirete tuttavia che non tutti i legami di parentela sono ancora chiari, tanto che persino James Badge Dale, che in 1923 interpreta il ruolo di John Dutton Sr., intervistato da The Hollywood Reporter, ha ammesso di non conoscere tutti i legami di parentela della famiglia, il che ci fornisce il “la” perfetto per declinare qualsiasi responsabilità in caso di cambiamenti inaspettati o futuri:

“Non conosco l’albero genealogico. Avremmo bisogno di un grafico. Ne ho visti alcuni online e non so se siano accurati o meno, ma il fatto è che questo è l’universo di Taylor, potremmo dire una cosa o pensarne un’altra e Taylor potrebbe decidere di fare tutt’altro e noi potremmo guardare una serie intitolata 142 e realizzare che le cose sono leggermente diverse e che sono state cambiate“.

Ecco quindi a voi l’albero genealogico dei Dutton per ciò che sappiamo ad oggi:

La famiglia Dutton: da 1883 a Yellowstone

James Dutton (1883)

In 1883 James Dutton (Tim McGraw) è un contadino del Tennessee reduce dalla Guerra Civile americana, nella quale ha servito nell’Esercito degli Stati Confederati ed a causa della quale diviene prigioniero di guerra dopo la battaglia di Antietam. Questi eventi sono sufficientemente traumatici da far decidere a James di cambiare vita e guidare la propria famiglia nel difficile viaggio verso una nuova esistenza, guidando una carovana che li condurrà da Fort Worth, in Texas, fino al west. Tuttavia, in seguito alla morte della figlia Elsa, voce narrante di questa serie e di 1923, la famiglia si fermerà in Montana, nella terrà dove sorgerà poi il ranch Yellowstone.

Claire Dutton (1883)

Vedova e senza possibilità di vivere da sola in Tennessee con la figlia Mary Abel, la sorella di James, Claire (Dawn Olivieri), una donna molto dura e severa, che fin da subito dimostra quanto odi l’idea di rinunciare alla propria comoda esistenza, viene costretta dalle circostanze a seguire James nel suo viaggio verso il west, che si interromperà quando la donna si toglierà la vita davanti alla tomba della figlia.

Jacob Dutton (1923)

Agli inizi del 1900, con la morte di James, Jacob (Harrison Ford) diviene il patriarca della famiglia Dutton ed assieme alla moglie Cara ed a nipoti e pronipoti, contribuisce a rendere il ranch Yellowstone quello che conosciamo ai giorni nostri nell’omonima serie televisiva.

Margareth Dutton (1883)

Margaret (Faith Hill) è la coriacea moglie di James che, assieme al marito, conduce i figli Elsa e John Dutton Sr., nel lungo e difficile viaggio verso il west, che li porterà a fondare lo Yellowstone in Montana. Fin da subito Margaret si dimostrerà una donna piena di iniziativa, coraggiosa e per nulla arrendevole, anche se la tragica fine della figlia Elsa le spezzerà il cuore.

Mary Abel (1883)

Mary Abel (Emma Malouff) è l’unica dei 7 figli di Claire ed Henry ad arrivare viva al 1883, ma anche il suo destino e di conseguenza quello della madre, sarà tristemente segnato quando la ragazza, una giovane donna piena di aspettative e sogni nonostante l’arcigna madre, verrà uccisa da alcuni banditi che attaccheranno la carovana in cui viaggia con il resto della famiglia.

Cara Dutton (1923)

Moglie di Jacob, in 1923, Cara (Helen Mirren) è la matriarca della famiglia Dutton, una donna coraggiosa, figlia del suo tempo, abituata a proteggere la propria famiglia e la propria terra non meno del marito.

Elsa Dutton (1883)

Elsa (Isabel May) è l’indomita primogenita di James e Margaret Dutton, educata dal padre e stare in sella e comportarsi come una vera cowgirl nonostante le restrittive regole sociali del tempo e la disapprovazione della madre. La diciassettenne Elsa sperimenta infatti il viaggio verso il west come un’opportunità di vivere finalmente libera. Durante il viaggio si innamorerà del cowboy Ennis, con il quale deciderà di sposarsi poco prima che questo venga assassinato da un banda di predoni che assalgono la carovana. Più avanti Elsa conoscerà Sam, un guerriero Comanche che le salverà la vita durante una tempesta. Nonostante i due si ritengano sposati a tutti gli effetti, Elsa accetterà di accompagnare la famiglia fino alla fine del loro viaggio per poi tornare da lui. Tuttavia, durante un attacco di indiani, Elsa verrà ferita a morte da una freccia. James deciderà così di onorarla fondando lo Yellowstone nel luogo dove l’indomita Elsa esalerà il suo ultimo respiro.

John Dutton Sr. (1883 e 1923)

In 1883John Dutton Sr. (Audie Rick) è il secondogenito di James e Margaret Dutton e, con la sorella Elsa, affronterà il difficile viaggio verso il west. Il personaggio, l’unico al momento ad apparire in due diverse serie, interpretato da James Badge Dale in 1923, per quanto ne sappiamo fino ad ora,lavorerà tutta la vita presso lo Yellowstone, prima accanto ai genitori e poi agli zii.

Spencer Dutton (1923)

Spencer (Brandon Sklenar) l’ultimo dei figli di James e Margaret Dutton nasce in Montana. Da grande si arruola e combatte nella I Guerra Mondiale, rimanendo traumatizzato dall’esperienza così come era accaduto al padre. Invece di tornare dalla sua famiglia dopo la guerra, Spencer decide infatti di partire per l’Africa e diventare un cacciatore. Qui consocerà la giovane ed indomita Alexandra, una giovane donna inglese appartenente ad una ricca famiglia, che fuggirà con lui per evitare di sposare un uomo che non ama e rimanere imprigionata in una vita che non vuole. Assieme a lei e richiamato da impreviste circostanze, Spencer tornerà in America e dalla sua famiglia.

Emma Dutton (1923)

Emma (Marley Shelton) è la moglie di John Dutton Sr. (il bambino visto in 1883 divenuto adulto) e la madre di Jack Dutton.

Jack Dutton (1923)

Jack (Darren Mann) lavora con i genitori e con il prozio Jacob come rancher allo Yellowstone ed è fidanzato con Elizabeth Strafford (Michelle Randolph). Considerato come il nome John sia usato a volte come diminutivo di Jack, è possibile che Jack Dutton sia in realtà John Dutton Jr. II, cioè il padre del John Dutton interpretato da Kevin Costner, ma la cosa non è stata confermata e l’unico legame di parentela per cui manca una connessione è proprio quello tra John Dutton Jr. II ed i personaggi di 1923 e 1883.

John Dutton Jr. II (Yellowstone)

John Dutton Jr. II, che abbiamo visto già anziano in alcuni flashback di Yellowstone, è il padre di John Dutton Jr. III (Kevin Costner) ed il nonno di Lee, Jamie, Beth e Kayce Dutton. Come anticipavamo, non è chiaro se John Dutton Jr. II sia già comparso nella serie o chi fossero i suoi genitori, sebbene sia invece stato chiarito che è un diretto discendente di James e Margaret Dutton, da cui la supposizione che sia appunto quello che in 1923 è Jack Dutton.

John Dutton Jr. III (Yellowstone)

Colui da cui tutto è cominciato, John (Kevin Costner) è l’attuale proprietario dello Yellowstone, il più grande ranch degli Stati Uniti, un ricco e potente uomo d’affari che farebbe tutto per proteggere la sua terra e la sua famiglia e che vive secondo le proprie regole e leggi, tanto da arrivare a farsi eleggere Governatore pur di poter mantenere la propria eredità. John è vedovo ed ha una relazione complicata con i quattro figli che, come lui, gravitano intorno al ranch che detta le loro vite.

Evelyn Dutton (Yellowstone)

L’unico vero amore di John è stata la moglie Evelin (Gretchen Mol), deceduta dopo essere caduta da cavallo quando i loro figli erano ancora piccoli. Dura quanto la terra che la sua famiglia possiede, Evelin ha sempre avuto un rapporto particolarmente difficile con la figlia Beth, che accusa di essere responsabile della propria morte poco prima di spirare.

Lee Dutton (Yellowstone)

Lee (Dave Annable) è il primogenito di John ed Evelyn Dutton, nonché l’erede designato della famiglia, che avrebbe avuto probabilmente una storia molto diversa diversa se non fosse deceduto nella 1^ stagione dello show a causa di una disputa sul furto di capi di bestiame di proprietà dello Yellowstone.

Jamie Dutton (Yellowstone)

Jamie Dutton (Wes Bentley) è senza ombra di dubbio la pecora nera della famiglia. Ancora prima di scoprire per caso, da adulto, di essere stato adottato dai genitori, dopo che il padre aveva assassinato la madre biologica quando lui era ancora in fasce, la fedeltà di Jamie nei confronti della famiglia era già stata più volte messa in discussione ed il personaggio ha vissuto (e continua in realtà a vivere) tra il desiderio di conquistare l’approvazione del padre e quello di vendicarsi del fatto che John non gli abbia mai davvero riconosciuto il ruolo che secondo lui merita, soprattutto dopo la morte di Lee. Durante la campagna elettorale per essere eletto Procuratore Generale, Jamie ha una relazione con Christina, dalla quale avrà un figlio.

Beth Dutton (Yellowstone)

Beth (Kelly Reilly) è l’unica figlia femmina di John ed Evelyn Dutton. Sin da piccola ha un rapporto molto conflittuale con la madre, che la accusa di essere troppo debole, nonché di essere responsabile del suo incidente poco prima di morire. Divenuta un’adulta ed una professionista spietata e senza regole o limiti, Beth è una delle sostenitrici più convinte del padre, con il quale si schiererà sempre, ma è anche una donna che nasconde molti traumi e che mostra le sue debolezze solo al marito Rip, di cui è profondamente innamorata. Assieme a lui, Beth (che non può avere figli dopo aver subito un’isterectomia a sua insaputa ed a causa del fratello Jamie, che per questo odia) prenderà sotto la propria ala protettrice il giovane Carter (Finn Little), il figlio di un drogato che incontrerà in ospedale. Nonostante i modi piuttosto bruschi con cui sia lei che Rip tenderanno a trattarlo, Carter entrerà a far parte della famiglia Dutton.

Kayce Dutton (Yellowstone)

Kayce (Luke Grimes) è il più giovane dei Dutton, nonché quello che ha seguito più da vicino le orme dei suoi antenati avendo deciso di arruolarsi e diventando un Navy SEAL e sperimentando come loro i traumi della guerra. Per molti anni Kayce e suo padre non si sono parlati, per lo più a causa della scelta della moglie di lui, Monica, di non lasciare che il figlio Tate avesse a che fare con il nonno e con tutti i problemi che questa famiglia sembra trascinarsi dietro. Nonostante i loro rapporti finiscano per appianarsi, Kayce, non diversamente dai suoi fratelli, sembra in costante ricerca di se stesso ed è un fiero protettore della propria famiglia.

Rip Wheeler (Yellowstone)

Rip Wheeler (Cole Hauser) è il braccio destro di John, colui che si occupa, senza fare domande e senza discutere gli ordini che gli vengono impartiti, di molti degli affari sporchi dei Dutton. In fuga dopo aver ucciso l’uomo che ha assassinato la sua famiglia, il giovane Rip viene accolto in casa Dutton diventando uno dei suoi più fieri sostenitori, dimostrando una cieca fedeltà per l’uomo, che viene in messa in discussione solo quando contrasta con il suo amore per Beth. Sebbene i due fossero innamorati fin da ragazzi, dovranno aspettare di essere diventati adulti perché la loro relazione, che li condurrà all’altare, si trasformi nell’attuale saldo legame che vediamo nella serie.

Monica Dutton (Yellowstone)

Nonostante il suo aspetto etereo e fragile, Monica (Kelsey Asbille), cresciuta nella riserva di Broken Rock, un’insegnante che ha lavorato sia nella stessa riserva che per l’università dello Stato, è una donna estremamente forte e decisa, che spesso critica le scelte e le azioni della sua famiglia di adozione e che vede anche come un’influenza negativa sia per il marito che per il figlio. Nella 5^ stagione della serie, Monica perde tragicamente il secondo figlio in un’incidente d’auto, mentre si sta recando in ospedale per partorire.

Tate Dutton (Yellowstone)

Tate (Brecken Merrill) è il futuro dello Yellowstone. Nonostante le riserve dei genitori il ragazzo è chiaramente legato al nonno ed ama la vita del ranch, ma in quanto Dutton ha già subito una notevole dose di traumi, considerata la sua giovane età. Non solo Tate è stato infatti rapito da rivali di John, ma ha anche assistito al terribile incidente che ha condotto alla morte del fratellino mai nato.

La 5^ stagione di Yellowstone (ora interrotta dopo l’8° episodio fino all’estate del 2023) e la 1^stagione di 1923 vanno in onda negli Stati Uniti su Paramount Network. Entrambe sono ancora inedite in Italia.