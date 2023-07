Barbie Dreamhouse Challenge e la promozione di Barbie, il film

Non è un mistero che Barbie il film si sia rivelato un grande successo al botteghino e la ragione deriva non solo dall’attrattiva data da un brand già molto noto al mondo, ma anche da una campagna promozionale peculiare, che ha compreso anche un legame con lo show Barbie Dreamhouse Challenge di HGTV, che vede protagoniste alcune delle più note personalità del network e che, non a caso, ha avuto un notevole successo di pubblico .

In cosa consiste lo show Barbie Dreamhouse Challenge

Barbie Dreamhouse Challenge è una sfida tra appaltatori, nonché note personalità televisive delle tante serie dedicate alle ristrutturazioni immobiliari che popolano il network HGTV, in cui i partecipanti devono trasformare una villetta nella propria versione della casa da sogno di Barbie.

La serie prodotta da Mission Control e Mattel Television, che avrà 4 episodi, è presentata dalla podcaster Ashley Graham, al suo debutto televisivo, e vede le star del network (più uno chef di Food Network) divise in 8 squadre ed impegnate nella ristrutturazione della villa con alcune regole da rispettare, come la presenza obbligatoria di una pista da ballo anni Settanta, un acquario che funge da scrivania ed una cabina telefonica che si trasforma in ascensore per animali domestici. Lo show promette di dare l’opportunità ai membri dei due team di sprigionare la propria fantasia.

Lo show è in parte ispirato ad A Very Brady Renovation, un’altra serie limitata di HGTV andata in onda qualche anno fa, in cui alcune delle personalità del network, in collaborazione con i membri del cast di La famiglia Brady, serie degli anni Settanta, rinnovavano la casa di Los Angeles che servì da modello esterno per quella della famiglia nella serie, trasformandola in una copia esatta di quella vista nello show.

Barbie Dreamhouse Challenge si basa su un concetto simile, ma la differenza più grande è che gli appaltatori dovranno rinunciare ad ogni regola del design moderno per creare qualcosa di completamente fuori dalle righe ed esagerato, in altre parole kitsch come solo Barbie sa essere, al fine di adattare una casa di circa 400 metri quadrati al colorato mondo della bambola della Mattel.

Barbie Dreamhouse Challenge e la promozione di Barbie, il film

Barbie Dreamhouse Challenge ha debuttato negli Stati Uniti domenica 16 luglio, 5 giorni prima dell’uscita nelle sale del film, ed è da considerarsi parte della spinta promozionale creata a sostegno della pellicola. Non è infatti un caso che HGTV e Warner Bros., lo studio dietro al film, siano sotto lo stesso ombrello di Warner Bros. Discovery.

L’idea è chiaramente quella di cavalcare l’onda della notorietà della bambola della Mattel, con cui gli Studios hanno collaborato, per promuovere il film prima dell’uscita e sfruttarne poi il successo, coinvolgendo anche Food Network non solo con uno chef che fa parte di una delle squadre impegnate nella ristrutturazione, ma ideando una sfide di Summer Baking Championship a tema Barbie, in cui agli aspiranti maestri dolciari è stato chiesto di creare il dolce ideale di Barbie.

I numeri di Barbie Dreamhouse Challenge

L’idea si è decisamente rivelata vincente, perché al suo debutto il 16 luglio, Barbie Dreamhouse Challenge ha attirato un pubblico di quasi 4 milioni di spettatori accorsi ad assistere alla ristrutturazione più rosa della storia, con tutti i contenuti dietro le quinte e le anticipazioni dedicati allo show che hanno raccolto oltre 9 milioni di visualizzazioni sui profili Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e Thread di HGTV.

Il primo episodio era incentrato sulla ristrutturazione del primo piano della villa con Egypt Sherrod e Mike Jackson di Married to Real Estate che hanno affrontato Jasmine Roth (di Help! I Wrecked My House) e la chef di Food Network Antonia Lofaso (Beachside Brawl) nel rifacimento del soggiorno e di una sala da pranzo anni Novanta.

Nel secondo episodio, in cui si sono presentati a sorpresa Margot Robbie, Simu Liu e America Ferrera i contendenti hanno invece ristrutturato una cucina in stile anni Sessanta e la camera padronale. Tra gli altri volti noti del network che parteciperanno alla gara ci saranno anche Jonathan Knight, Kristina Crestin, Keith Bynum, Ty Pennington, Christina Hall, Anthony Elle Williams, Alison Victoria, James Bender, Michel Smith Boyd, Evan Thomas e Brian e Mika Kleinschmidt.

In un’intervista con Collider, Jasmine Roth, una delle contendenti fondatrice Built Custom Homes e star del network ha spiegato come, nella sfida da lei affrontata, l’dea fosse quella di fare leva sull’effetto nostalgia di Barbie e come il fatto che, grazie alla varietà delle bambole Barbie, abbia sempre pensato di poter intraprendere qualsiasi carriera desiderasse fosse stato importante per lei crescendo, motivo per cui ha accettato con piacere di partecipare a questo programma, il cui vero punto di forza è quello di poter lavorare con una creatività che non sempre è concessa a lei ed ai suoi colleghi nei loro programmi.

In Italia Barbie Dreamhouse Challenge è andato in onda lunedì 24 luglio su Real Time ed è visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale e su HGTV, canale 56 del digitale terrestre del gruppo Discovery dedicato alle ristrutturazioni di case e giardini.