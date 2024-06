L’uscita di una nuova stagione di The Boys è accolta ogni volta dagli spettatori di tutto il mondo con estremo interesse. Lo show televisivo disponibile su Prime Video è ormai una vera e propria garanzia, confermata anche dallo spin-off Gen V, che non ha fatto altro che dimostrare l’ottimo world building ideato da Eric Kripke. Nonostante il materiale di partenza sia il fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ci troviamo di fronte a una trasposizione che non solo prende quanto di buono possibile dal materiale originale, ma riesce anche a rielaborarlo e a dargli nuova linfa vitale. Un risultato che rende The Boys un’opera moderna, fresca e sopra le righe.

Parte del successo della serie TV iniziata nel 2019, però, sta anche nel cast, composto da attori sensazionali e, in alcuni casi, sconosciuti ai più. Ne è una prova Antony Starr, che nel suo ruolo di Patriota ha convinto praticamente ogni spettatore dello show. Al suo fianco, non meno importante, si erge il vero protagonista di The Boys: Karl Urban.

Karl Urban è nato a Wellington (Nuova Zelanda) nel 1972 ed è divenuto famoso per aver interpretato Éomer nella trilogia de Il Signore degli Anelli. Un successo che gli ha permesso di ricoprire poi il ruolo di protagonista in Doom, film tratto dall’omonimo videogioco, e diverse parti importanti, tra le quali spicca sicuramente il dottor Leonard McCoy della recente trilogia di Star Trek. Di recente è entrato a far parte anche del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Skurge l’Esecutore in Thor: Ragnarok, per poi mettere un piede anche nel franchise di Mortal Kombat. A fine anno, infatti, ritroveremo Karl Urban nei panni di Johnny Cage, uno dei personaggi più amati della celebre saga di picchiaduro.

Ma quali sono i ruoli meno famosi dell’attore neozelandese? Quali sono quelle interpretazioni che ci fanno dire “ma io quel volto l’ho già visto da qualche parte”? Siete curiosi di scoprire qualche chicca proveniente dal passato di Karl Urban? Allora seguiteci in questa nuova avventura!

UN PASSATO AL FIANCO DI HERCULES E XENA

Coloro che sono cresciuti negli anni Novanta ricorderanno senz’ombra di dubbio le serie TV Hercules e Xena – Principessa Guerriera, trasmesse dal 1996 sino al 2001. Stiamo parlando di ben 245 episodi, all’interno dei quali sono comparsi svariati attori divenuti poi famosi. Attori come Bruce Campbell, Ted Raimi, Tony Todd, Kimberley Joseph e, come ormai avrete capito, Karl Urban. Karl Urban, però, nono si è limitato a interpretare un singolo ruolo, bensì quattro differenti personaggi, due dei quali più importanti degli altri.

Impossibile non ricordarsi del design di Cupido, visto in Hercules e caratterizzato da un paio di imbarazzanti ali bianche sulla schiena. In Xena, invece, l’attore noto oggi per aver dato il volto al Billy Butcher di The Boys ha interpretato nientemeno che Giulio Cesare, figura storica con la quale la Principessa Guerriera ha persino avuto una storia d’amore. Di minore importanza, infine, Meneo e Kor, due personaggi comparsi una sola volta e, per questo, difficilmente ricorderete. In ogni caso, il volto caratteristico di Karl Urban riesce a donare carisma anche alla più semplice delle comparse. Un risultato che sottolinea il fascino dell’attore neozelandese.

CRONACHE DI GUERRIERI SPAZIALI E AGENTI SEGRETI

Quanto si pensa ai film di fantascienza di inizio anni Duemila, Pitch Black e The Chronicles of Riddick e Riddick sono tre pellicole che balzano subito alla mente. Merito senza dubbio della presenza di Vin Diesel, che divenne famoso proprio per aver interpretato il possente Richard B. Riddick. Nel secondo film della trilogia, troviamo proprio Karl Urban nei panni di Lord Vaako, personaggio che inizialmente si dimostra pericoloso e potenzialmente malvagio, ma che riesce presto a sganciarsi da qualsiasi stereotipo di genere, divenendo un valido alleato di Riddick. Segnaliamo che, nonostante la sua presenza nella versione estesa del terzo film, la storyline di Lord Vaako rimane ancora aperta. Questo potrebbe significare che, in un eventuale quarto capitolo, ci dovrebbe ancora essere spazio per il ritorno di Karl Urban nei panni del leader dei Necromonger.

Non siete appassionati di avventure spaziali e preferite gli intrighi politici e l’azione più “terrena”? Allora forse ricorderete Kirill, membro della Federal Security Service russa e principale villain di The Bourne Supremacy. Armato della sua fidata Walther P99 e grande tiratore scelto, questo assassino è interpretato proprio da Karl Urban, che si dimostra una vera e propria spina nel fianco per il Jason Bourne di Matt Damon.

DA VAMPIRO A GIUSTIZIERE

Tratto dall’omonimo manhwa di Hyung Min Woo, Priest è un film del 2011 con protagonista Paul Bettany. A quanto pare, però, Karl Urban sembra fatto per interpretare il villain della situazione. Nella pellicola diretta da Scott Stewart, infatti, l’attore neozelandese presta il volto a Black Hat, temibile vampiro e un tempo sacerdote celebre per aver dato la caccia proprio ai mostruosi succhiasangue. In questo ruolo possiamo già vedere le espressioni folli che hanno poi contraddistinto il Billy Butcher di The Boys. Nonostante i diversi problemi del film, la presenza di Karl Urban nel cast non è assolutamente tra questi. Anzi: il personaggio di Black Hat è senza dubbio uno di quelli più iconici e che, a distanza di anni, viene ancora citato positivamente da tutti coloro che si ricordano di questo cinecomic.

Concludiamo, infine, con un ruolo sicuramente più famoso degli altri, ma per un film passato (sin troppo) in sordina: Dredd – Il giudice dell’apocalisse. Tratto dal personaggio dei fumetti creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra, Dredd è un uomo al quale è stato dato il ruolo di giudice, giuria e carnefice in un mondo ormai allo sbando. Questo affascinante personaggio, interpretato nel 1995 anche da Sylvester Stallone, ha in questo caso il volto di Karl Urban, che riesce a dare al giustiziere un riuscito tocco di malinconia. Merito anche della sceneggiatura, firmata da quell’Alex Garland famoso per aver scritto 28 giorni dopo e per aver diretto pellicole come Ex Machina o il recente Civil War.

E voi conoscevate tutti i film elencati qui sopra? Vi ricordavate di aver già visto Karl Urban in tutte queste pellicole?