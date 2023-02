Tenebre e ossa torna con la seconda stagione il 16 marzo su Netflix. Tratta dai romanzi di Leigh Bardugo, la serie unisce la trilogia Grisha con la duologia di Sei di corvi.

Ambientata nel mondo immaginario di Ravka, Tenebre e ossa segue le avventure di Alina Starkov, una giovane orfana che scopre di avere dei poteri magici e di essere, forse, la prescelta per salvare l’intero regno di Ravka. Il paese, infatti, è spaccato in due da una grande Faglia oscura in cui abitano mostri terribili e sanguinari creata dall’Eretico Nero, un grisha malvagio. I grisha sono un’élite di soldati composta da persone capaci di manipolare i quattro elementi. Una profezia narra che solo l’avvento di un grisha, chiamato Evocaluce, sarà in grado di distruggere la Faglia. Tra magia, tradimenti e amicizie si consuma l’avventura di Alina che, al termine della prima stagione, abbiamo lasciato intenzionata a imparare a governare i propri nuovi poteri.

Il filone dei romanzi fantasy young adult sta riscuotendo sempre più successo negli ultimi anni e i produttori sono costantemente alla ricerca del nuovo fenomeno capace di replicare i numeri di saghe di culto come Harry Potter o Hunger games. Se siete fan di Tenebre e ossa, ecco alcune serie TV in lavorazione che potrebbero essere esattamente ciò che cercate!

Shadow and Bone. (L to R) Danielle Galligan as Nina Zenik, Freddy Carter as Kaz Brekker, Amita Suman as Inej Ghafa, Kit Young as Jesper Fahey, Jack Wolfe as Wylan in episode 201 of Shadow and Bone. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Sarah J. Maas: A Court of Thorns and Roses

La piattaforma streaming Hulu ha acquistato i diritti di una delle saghe fantasy più amate dai giovani lettori. La trasposizione verrà curata dalla stessa Maas insieme a Ron Moore, creatore di Outlander. ACOTAR (così viene comunemente chiamata la saga dai fan), nasce come retelling di La bella e la bestia ed è composto da cinque volumi. Ambientato in un mondo di fae crudeli e dotate di poteri magici, il primo libro della serie segue le avventure di Feyre, costretta a lasciare la sua famiglia per entrare nel regno magico di Prythian dopo aver ucciso un essere fatato. A Prythian, Feyre è imprigionata nel castello di Tamlin, il magico signore del regno della Primavera, costretto sotto un incantesimo che gli impedisce di mostrare il proprio volto. Feyre si troverà ben presto coinvolta in giochi di potere tra creature fatate, divisa tra il suo essere mortale e il nascente amore per Tamlin. Tra magia, mondi inesplorati e inganni, gli ingredienti per appassionare il pubblico di Tenebre e ossa ci sono tutti.

Victoria Aveyard, Regina rossa

Peackock, la piattaforma streaming di NBCUniversal, produrrà la saga distopica di quattro volumi della scrittrice statunitense. Nel team di produzione troviamo Elizabeth Banks che avrà anche un ruolo all’interno della serie, mentre il ruolo di showrunner è affidato a Ben Schwarts, già showrunner di Arrow.

Come Alina Starkov, anche Mare Barrows, la protagonista di Regina rossa, si trova ad avere talenti speciali che non sapeva di possedere. In un mondo rigidamente diviso tra Argentei dai poteri magici e Rossi privi di alcun potere, Mare è l’eccezione che conferma la regola: una Rossa dotata di magia. E sarà proprio Mare a guidare la rivoluzione contro gli Argentei e i soprusi che da anni infliggono ai Rossi. Predestinati, rivoluzione e magia sono gli ingredienti perfetti per ogni amante del fantasy e Regina rossa accontenterà anche coloro che di Tenebre e ossa amano la sottotrama politica.

La serie è stata annunciata nel 2021 (nel 2015 doveva essere un film) da allora non vi sono stati ulteriori aggiornamenti. Vi terremo aggiornati…

Leigh Bardugo, La nona casa

Tutti coloro che della Bardugo non ne hanno mai abbastanza, possono rilassarsi sapendo che anche la nuova saga dell’autrice è in lavorazione per un adattamento. A ottobre 2022, infatti, Amazon Prime ha annunciato che è in fase di sviluppo la produzione di una serie TV tratta da La nona casa. Tra i produttori esecutivi e gli autori dell’adattamento risulta proprio la Bardugo. Non si sa ancora di quanti libri sarà composta la nuova saga, ma al momento in libreria potrete trovare i primi due. Ambientata a Yale, in un contesto urban fantasy, La nona casa segue le avventure di Alex Sterne, matricola al college e dotata di un dono molto speciale: quello di vedere i fantasmi, i Grigi, come vengono chiamati nel libro. Tra omicidi, sette segrete e poteri, mondo magico e mondo reale si sovrappongono in un incastro perfetto come solo la Bardugo sa creare.

L’aggiornamento più recente sulla serie arriva dalla stessa Bardugo, che qualche giorno fa ha rivelato che lo sviluppo va a rilento, ma prosegue: “Abbiamo un pilot che adoro, è stato splendido lavorarci. Al contrario di Tenebre e Ossa, ho potuto lavorare sulla sceneggiatura, impostare la storia, affidare le mie indicazioni in maniera più precisa. E ho adorato questa cosa”.