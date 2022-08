Only Murders in the Building: cosa sappiamo della stagione 3? Cast, trama e possibile data di uscita

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building è già stato rinnovato per una stagione 3 e, a fronte del finale disponibile da questa settimana su Disney+, è venuto il momento di fare il punto su cosa sappiamo a riguardo.

Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio finale della seconda stagione, non proseguite nella lettura di questa notizia!

Only Murders in the Building 3: il cast confermato finora

Sappiamo che il trio di protagonisti è già confermato per la nuova stagione: rivedremo quindi Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Con molta probabilità torneranno anche gli altri inquilini storici del palazzo: Michael Cyril Creighton (Howard), Jackie Hoffman (Uma), Teddy Coluca (Lester), Nathan Lane (Teddy Dimas) e James Caverly (Theo). Oltre che ovviamente Tina Fey (Cinda Canning) e Da’Vine Joy Randolph (Detective Williams). Sappiamo infine che dopo il cameo nel finale Paul Rudd sarà una guest star ricorrente. Inoltre lo showrunner vorrebbe coinvolgere Harry Styles, così come è successo per Amy Schumer e Sting.

Only Murders in the Building 3: la possibile trama

Per quanto riguarda la trama invece, la stagione 3 potrebbe raccontarci non solo cosa è successo durante l’anno in cui Oliver ha preparato il suo nuovo spettacolo, ma anche l’astio tra Charles e Ben Glenroy, interpretato da Paul Rudd. I nostri tre protagonisti avranno ancora una volta la scusa per tornare a registrare il podcast.

Only Murders in the Building: quando esce la stagione 3?

Al momento, sebbene sia confermata, non si ha ancora una data precisa per l’uscita della stagione 3, anche se è molto probabile che uscirà nello stesso periodo della 2 (quindi a maggio) del prossimo anno.

Tutti gli episodi della serie sono disponibili nella sezione Star di Disney+.

Only Murders in the Building 3: le ultime notizie

E voi cosa vi aspettate dalla stagione 3 di Only Murders in the Building? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla serie nella nostra scheda.