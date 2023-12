La stagione TV 2023-24 è stata decisamente difficile per gli appassionati di serie televisive: tra sciopero degli sceneggiatori prima e degli attori poi, le produzioni della TV generalista e delle piattaforme streaming si sono bloccate con i nuovi contratti triennali firmati che hanno portato ad una serie di cancellazioni, alcune impreviste ed alcune meno, che preludono ad una nuova era dell’intrattenimento più oculata nelle spese ed attenta ai contenuti, così almeno assicurano gli Studios.

Qui di seguito abbiamo preparato una panarmonica dei nuovi palinsesti televisivi, indicando quali serie siano state cancellate e quali rinnovate e quando, queste ultime, torneranno sul piccolo schermo.

ABC

9-1-1

Il 1° maggio la Fox ha cancellato la serie, che è stata però salvata dalla ABC per la 7° stagione.

Messa in onda: 14 marzo 2024

Abbott Elementary

In occasione dei TCA 2023 la ABC ha annunciato il rinnovo della serie per una 3^ stagione:

Messa in onda: 7 febbraio 2024

Alaska Daily

Cancellata dopo 1 sola stagione assieme a Big Sky, dopo 3 stagioni e The Company You Keep dopo 1.

The Conners

Il sequel di Roseanne è stato rinnovato a maggio per la 6^ stagione.

Messa in onda: 7 febbraio 2024

The Goldbergs

Cancellata con la 10^ stagione.

The Good Doctor

La serie è stata rinnovata ad aprile per la 7^ stagione.

Messa in onda: 20 febbraio 2024

Grey’s Anatomy

Nonostante l’assenza di Ellen Pompeo, che comparirà in soli 2 episodi della nuova stagione, la serie è stata rinnovata per il 20° anno.

Messa in onda: 14 marzo 2024

Home Economics

Cancellata dopo 3 stagioni.

Not Dead Yet

La serie con protagonista Gina Rodriguez tornerà per la 2^ stagione.

Messa in onda: 7 febbraio 2024

The Rookie

La serie con protagonista Nathan Fillion è stata rinnovata per la 6^ stagione.

Messa in onda: 20 febbraio 2024

The Rookie: Feds

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Station 19

Lo spinoff di Grey’s Anatomy tornerà per la 7^ stagione, che sarà anche l’ultima per lo show.

Messa in onda: 14 marzo 2024

Will Trent

La serie con Ramón Rodríguez nel ruolo del peculiare investigatore è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: 20 febbraio 2024

The Wonder Years

Cancellata dopo 2 stagioni.

AMC

Anne Rice’s Mayfair Witches

AMC ha rinnovato la serie con protagonista Alexandra Daddario per una 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Anne Rice’s Interview With the Vampire

La storia del vampiro Louis de Pointe du Lac è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Dark Winds

La serie con protagonista Zahn McClarnon è stata rinnovata per la 3^ stagione a metà settembre.

Messa in onda: 2025

Fear the Walking Dead

Cancellata dopo 8 stagioni.

Invitation to a Bonfire

Nonostante fosse stata girata la 1^ stagione, il thriller è stato cancellato.

Lucky Hank

Cancellata dopo 1 sola stagione.

The Old Man

La serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

The Walking Dead: Daryl Dixon

La serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

The Walking Dead: Dead City

La serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

The Walking Dead: The Ones Who Live

La serie debutterà nel 2025.

APPLE TV+

Acapulco

La serie ispirata a How to Be a Latin Lover è stata rinnovata per la 3^ stagione a fine gennaio.

Messa in onda: TBD

The Afterparty

Cancellata dopo 2 stagioni.

City on Fire

Cancellata dopo 1 sola stagione.

High Desert

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Foundation

La serie ideata da David S. Goyer e Josh Friedman e tratta dall’omonima serie di romanzi di Isaac Asimov è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

The Mosquito Coast

Cancellata dopo 2 stagioni.

Physical

Cancellata con la 3^ stagione.

Servant

Cancellata dopo 4 stagioni.

Shrinking

La commedia con Jason Segel e Harrison Ford è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Silo

La serie con Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common ed Avi Nas è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Ted Lasso

La serie è stata cancellata dopo 3 stagioni, ma ancora non è chiaro se avrà un seguito.

Tehran

La serie è stata rinnovata per la 3^ stagione del cui cast entrerà a far parte Hugh Laurie.

Messa in onda USA: Non divulgata

Truth Be Told

Cancellata dopo 3 stagioni.

CBS

Blue Bloods

La serie con protagonista Tom Selleck è stata rinnovata per la 14^ stagione.

Messa in onda: 16 febbraio 2024

Bob Hearts Abishola, Ghosts, Young Sheldon

Le series sono state rinnovate rispettivamente per la 5^, la 3^, la 7^ ed ultima stagione.

Messa in onda: rispettivamente 12 e 15 febbraio.

CSI: Vegas

Lo spinoff di CSI è stato rinnovato per la 3^ stagione.

Messa in onda: 18 febbraio 2024

East New York

Cancellata dopo 1 sola stagione.

FBI, FBI International e FBI Most Wanter

Le serie del franchise torneranno rispettivamente per la 6^, 3^ e 5^ stagione.

Messa in onda: 13 febbraio 2024

Fire Country

La serie con protagonista l’ex Seal Team, Max Thieriot, è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: 16 febbraio 2024

NCIS

L’inossidabile serie è stata rinnovata per la 21^ stagione.

Messa in onda: 12 febbraio 2024

So Help Me Todd

Il dramma legale con Marcia Gay Harden e Skylar Astin tornerà per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

NCIS: Los Angeles

Cancellata dopo 14 stagioni.

NCIS: Hawai’i

Lo spinoff di NCIS ambientato alle Hawaii è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: 12 febbraio 2024

The Neighborhood

La sitcom con Max Greenfield e Cedric the Entertainer è stata rinnovata per la 6^ stagione durante la quale celebrerà il suo 100° episodio.

Messa in onda: 12 febbraio 2024

Swagger

Cancellata dopo 2 stagioni.

S.W.A.T.

La serie è stata cancellata e salvata dallo stesso network che ha deciso di concedergli un’ultima stagione.

Messa in onda: 16 febbraio 2024

True Lies

Cancellata dopo 1 sola stagione.

DISNEY+

Big Shot

Cancellata dopo 2 stagioni.

Echo

Messa in onda: 10 gennaio 2024

The Mysterious Benedict Society

Cancellata dopo 2 stagioni.

National Treasure

Cancellata dopo 1 sola stagione.

The Mandalorian

Rinnovato per la 4^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Only Murders in the Building

La scoppiettante serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez è stata rinnovata per la 4^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Willow

Cancellata dopo 1 sola stagione.

FOX

9-1-1 Lone Star

Il 1° maggio la Fox ha annunciato il rinnovo della serie per la 5^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Accused

La serie antologica, basata sull’omonimo show della BBC, è stata rinnovata dalla Fox per una 2^ stagione a fine marzo. Anche la nuova stagione racconterà 15 nuovi casi con un cast diverso per ogni episodio tra cui troviamo Abigail Breslin, Whitney Cummings, Margo Martindale, Rachel Bilson, Jack Davenport, Molly Parker, Rhea Perlman, Aisha Dee e Jason Ritter.

Messa in onda USA: Non divulgata

Alert: Missing Persons Unit

Il procedurale ambientato a Filadelfia, che segue le storie degli agenti Jason Grant (Scott Caan) e Nikki Batista (Dania Ramirez) e della loro squadra, esperti nel ritrovamento di persone scomparse, è stato rinnovato per una 2^ stagione.

Messa in onda: 5 marzo 2024

Animal Control

La commedia con protagonisti Joel McHale alongside Michael Rowland, Vella Lovell e Ravi Patel è stata rinnovata a maggio per una 2^ stagione.

Messa in onda: 6 marzo 2024

Bob’s Burgers

La serie animata si è guadagnata un doppio rinnovo per le stagioni 14, andata in onda il 1° ottobre, e la 15.

Messa in onda USA: Non divulgata

Call me Kat

Cancellata dopo 3 stagioni.

The Cleaning Lady

Il thriller con Élodie Yun è stato rinnovato per la 3^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Family Guy

la serie animata è stata rinnovata per la 22^ stagione, andata in onda il 1° ottobre 2023 e la 23^.

Messa in onda USA: Non divulgata

Fantasy Island

Cancellata dopo 2 stagioni.

The Resident

Cancellata dopo 6 stagioni.

The Simpsons

la serie animata di Matt Groening è stata rinnovata per la 35^ e 36^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

FREEFORM

Freeform ha fatto piazza pulita, cancellando Good Trouble, la cui 5^ stagione sarà anche l’ultima, Cruel Summer, dopo 2 stagioni, la serie animata Praise Petey e grown-ish, i cui ultimi episodi andranno in onda nel 2024 e The Watchful Eye, cancellata dopo 1 sola stagione.

FX

Breeders

Cancellata dopo 4 stagioni.

Feud

Rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Kindred

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Reservation Dogs

Cancellata con la 3^ stagione.

FXX

Archer

Cancellata con la 14^ stagione.

HBO

Barry

Cancellata con la sua 4^ stagione.

Euphoria

La serie è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: 2025

House of the Dragon

Il prequel de Il trono di spade è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: estate 2024

The Idol

Cancellata dopo la 1^ stagione.

The Last of Us

Dopo l’incredibile successo di pubblico e critica, lo show con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: 2025

Perry Mason

Cancellata dopo 2 stagioni.

The Righteous Gemstones

La serie è stata rinnovata per la 4^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Somebody Somewhere

La serie che racconta la storia di Sam (Bridget Everett) che affronta una crisi di mezza età scatenata dalla morte della sorella è stata rinnovata per l a 3^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Succession

Cancellata dopo 4 stagioni.

The White Lotus

La serie è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda USA: 2025

Winning Time

Cancellata con la 4^ stagione.

HULU

The Bear

La serie che racconta il ritorno alle origini di un rinomato chef che decide di risollevare dal fallimento il ristorante del fratello, morto suicida, è stato rinnovato per la 3^ stagione.

Messa in onda: Giugno 2024

Futurama

La serie animata è stata rinnovata per la stagione 13 e 14, ciascuna di 20 episodi.

Messa in onda: Stagione 12, 2024

The Great

Cancellata dopo 3 stagioni.

The Handmaid’s Tale

La serie tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood è stata rinnovata per una 6^ ed ultima stagione e gli appassionati della storia di June Osborne saranno lieti di sapere che Bruce Miller sta contemporaneamente lavorando ad un sequel tratto dal libro The Testaments.

Messa in onda USA: Non divulgata

Hit Monkey

La serie animata è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

How I Met Your Father

Cancellata dopo 2 stagioni.

Nine Perfect Strangers

La serie con protagonista e produttrice esecutiva Nicole Kidman tornerà per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Reboot

Cancellata dopo 1 sola stagione.

UnPrisoned

La serie prodotta da Kerry Washington, che ne è anche la protagonista, segue la storia di una donna la cui vita viene messa sottosopra quando il padre, uscito di prigione, va a vivere con lei ed il figlio adolescente ed è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Unstable

la commedia con Rob e John Owen Lowe è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

MAX

And Just Like That…

Lo spinoff di Sex and the City, And Just Like That… è stato rinnovato per la 3^ stagione, ma i fan dovranno aspettare qualche tempo per vederlo sul piccolo schermo.

Messa in onda: 2025

Doom Patrol

Cancellata con la sua 4^ stagione.

Gossip Girl

Cancellata dopo 2 stagioni.

Harley Quinn

La serie animata è stata rinnovata per la 5^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

The Other Two

Cancellata con la 3^ stagione.

Peacemaker

la serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Sort Of

Cancellata con la sua 3^ stagione.

South Side

Cancellata dopo 3 stagioni.

Titans

Cancellata con la 4^ stagione.

NBC

American Auto

Cancellata dopo 2 stagioni.

Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD

Le serie di One Chicago sono state rinnovate rispettivamente per la 12^, 9^ ed 11^ stagione.

Messa in onda: 17 gennaio 2024

Found e The Irrational

Entrambe le serie sono state rinnovate per la 2^ stagione a novembre.

Messa in onda USA: Non divulgata

Grand Crew

Cancellata dopo 2 stagioni.

The Irrational

La serie con Jesse L. Martin è stata rinnovata a novembre per una 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

La Brea

La serie è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: 9 gennaio 2024

Night Court

La serie con la Melissa Rauch di The Big Bang Theory nel ruolo del giudice Abby Stone è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: 23 dicembre 2023

Law & Order, Law & Order: Organized Crime e Law & Order: Special Victims Unit

Le serie del franchise sono state rinnovate ad aprile rispettivamente per la 23^, la 4^ e la 25^ stagione.

Messa in onda: Rispettivamente 18, 22 e 18 gennaio.

Lopez vs Lopez

La commedia con protagonisti George and Mayan Lopez è stata rinnovata per la 2^ stagione con una riduzione di episodi da 13 a 10.

Messa in onda USA: Non divulgata

Magnum P.I.

Cancellata con la 5^ stagione.

Young Rock

La serie sul giovane Dwayne Johnson è stata cancellata dopo 3 stagioni.

NETFLIX

1899

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Agent Elvis

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Black Mirror

La serie di fantascienza scritta e prodotta da Charlie Brooker è stata rinnovata per la 7^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Boys

La serie è stata rinnovata per la 4^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Bridgerton

Nel 2001, la serie tratta dai romanzi di Julia Quinn, è stata rinnovata per la 3^ e la 4^ stagione, la prima delle quali avrà come protagonisti Colin (Luke Newton) and Penelope (Nicola Coughlan).

Messa in onda: Non divulgata

Captain Fall

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Castlevania: Nocturne

La serie animata è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Cobra Kai

La serie tratta dal franchise The Karate Kid si concluderà con la 6^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Crown

La seconda parte della stagione finale, la 6^ sarà rilasciata il 14 dicembre.

The Diplomat

La serie con Keri Russell e Rufus Sewell è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Disincanto

La serie animata di Matt Groening si è conclusa con la 5^ stagione a settembre del 2023.

Elite

La serie è stata rinnovata per l’8^ ed ultima stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Fake Profile

A giugno la serie colombiana è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Farzar

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Freeridge

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Ginny & Georgia

Dopo 2 stagioni la serie è stata rinnovata per la 3^ e 4^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Glamorous

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Inside Job

Cancellata con la 2^ stagione.

Krapopolis

La commedia, che debutterà in questa stagione TV, è già stata rinnovata per la 2^ e 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Lincoln Lawyer

La serie ispirata all’omonimo film è stata rinnovata ad agosto per la 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Mercoledì

La serie con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Night Agent

L’attesissima serie con protagonista Gabriel Basso, tratta dal romanzo omonimo di Matthew Quirk è stata rinnovata per la 2^ stagione, che sarà composta da 10 episodi.

Messa in onda: Non divulgata

One Piece

L’adattamento del manga di Eiichiro Oda è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Outer Banks

La serie ha ottenuto il rinnovo per la 4^ stagione poco prima della messa in onda della 3^.

Messa in onda: Non divulgata

The Sandman

La serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Sex Education

La serie si è conclusa con la 4^ stagione a settembre del 2023.

Sex/Life

Cancellata dopo 2 stagioni.

Shadow and Bone

Cancellata dopo 2 stagioni.

Stranger Things

La serie dei fratelli Duffer è stata rinnovata per la 5^ ed ultima stagione, che avrà 8 episodi, a febbraio del 2022, ma la produzione è stata bloccata dagli scioperi.

Messa in onda: Non divulgata

Sweet Magnolias

La serie con JoAnna Garcia Swisher, Dana Brooke and Heather Headley è stata rinnovata ad ottobre per la 4^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Sweet Tooth

La serie è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

That ’90s Show

Il sequel di That ’70s Show è stata rinnovata per la 2^ stagione che avrà 16 episodi.

Messa in onda: Non divulgata

Uncoupled

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Virgin River

A maggio la serie è stata rinnovata per la 6^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

XO Kitty

Lo spinoff di To All the Boys I’ve Loved Before è stato rinnovato per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Umbrella Academy

La serie è stata rinnovata per la 4^ ed ultima stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Vikings: Valhalla

La serie è stata rinnovata per la 3^ ed ultima stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Warrior Nun

Cancellata dopo 2 stagioni.

The Watcher

La serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Witcher

Come è noto la serie è stata rinnovata per la 4^ stagione, ma senza Henry Cavill nei panni di Geralt of Rivia, che sarà sostituito da Liam Hemsworth.

Messa in onda: Non divulgata

You

La serie sullo stalker più famoso d’America tornerà per una 5^ stagione finale.

Messa in onda: Non divulgata

OPRAH WINFREY NETWORK

All Rise

Cancellata con la sua 3^ stagione.

PARAMOUNT+

1923

Il secondo spinoff di Yellowstone, con protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford, è stato rinnovato per una 2^ ed ultima stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Attrazione fatale

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Criminal Minds: Evolution

Criminal Minds 2.0 è stato rinnovato a metà gennaio per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Evil

La serie, giunta da poco in Italia, è stata rinnovata per la 4^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

iCarly

Cancellata dopo 3 stagioni ad ottobre.

Joe Pickett

Cancellata dopo 2 stagioni.

Mayor of Kingstown

Jeremy Renner tornerà come protagonista dello show per la 3^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

NCIS: Sydney

La 1^ stagione è attualmente in onda.

Rabbit Hole

Cancellata dopo 1 sola stagione.

School Spirits

La serie che racconta la storia di Maddie (Peyton List), un’adolescente che si trova bloccata nell’aldilà ed indaga sulla sua stessa scomparsa è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Seal Team

La serie con protagonista David Boreanaz tornerà per una 7^ stagione finale.

Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Picard , Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds

Mentre Prodigy e Picard sono state cancellate rispettivamente dopo dopo 2 e 3 stagioni, la 5^ ed ultima stagione di Discovery andrà in onda ad aprile 2024, la 4^ di Lower Decks si è appena conclusa e la 3^ di Strange New Worlds andrà in onda dopo la prima metà del 2024.

Transformers: Earthspark

La serie animata è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Tulsa King

La serie è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Yellowstone

Lo show con protagonista Kevin Costner si concluderà con la seconda parte della 5^ stagione, senza il suo protagonista.

Messa in onda: novembre 2024

PEACOCK

Based on a True Story

La commedia con Kaley Cuoco e Chris Messina è stata rinnovata ad ottobre per una 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Bupkis

la commedia semi-autobiografica di Pete Davidson è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Dr. Death

La serie antologica è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: 21 dicembre 2023

One of Us Is Lying

La serie, il primo pilot ordinato dal network, è stato cancellato a gennaio dopo 2 stagioni.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin

La commedia che segue la storia di Bumper Allen, musicista diventato improvvisamente noto in Germania, è stata cancellata dal network dopo essere stata inizialmente rinnovata per la 2^ stagione.

Poker Face

La serie con Natasha Lyonne, nel ruolo di Charlie Cale, è stata cancellata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Vampire Academy

Cancellata dopo 1 sola stagione.

PRIME VIDEO

A League of Their Own

Cancellata dopo una sola stagione, poco dopo che ne era stato annunciato il rinnovo.

Citadel

La serie che ha dato vita al franchise internazionale dei fratelli Russo, con protagonisti Richard Madden and Priyanka Chopra Jonas è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Gen V

Lo spinoff di The Boys è stato rinnovato per la 2^ stagione a metà ottobre.

Messa in onda: Non divulgata

Harlan Coben’s Shelter

Cancellata dopo 1 sola stagione.

The Horror of Dolores Roach

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Hunters

Cancellata dopo 2 stagioni.

The Peripheral

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Harlem

La serie TV, che segue le vicende di quattro amiche alle prese con le loro carriere, i loro sogni e le loro vite sentimentali, è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Invincible

La serie animata è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

Tom Clancy’s Jack Ryan

La serie è stata cancellata dopo 4 stagioni.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

L’epica serie di Prime Video è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

The Summer I Turned Pretty

Lo show basato sulla trilogia di Jenny Han è stato rinnovato per la 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Terminal List

La serie a tema militare con protagonista Chris Pratt è stata rinnovata per la 2^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

The Wheel of Time

La serie è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda: Non divulgata

With Love e The Horror of Dolores Roach

Cancellate dopo la 2^ e la 1^ stagione.

SHOWTIME

American Gigolo

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Billions

Cancellata dopo 7 stagioni.

I Love That For You

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Let the Right One In

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Three Women

Ancora una vittima della fusione Showtime/Paramount+: la serie tratta dall’omonimo libro di Lisa Taddeo è stata cancellata prima ancora di andare in onda e nonostante la produzione fosse conclusa. Con protagoniste Shailene Woodley, Betty Gilpin, DeWanda Wise e Gabrielle Creevy lo show potrebbe essere salvato da Starz.

Yellowjackets

La serie con Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci and Tawny Cypress è stata rinnovata per la 3^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

STARZ

Blindspotting

Cancellata dopo 2 stagioni.

Heels

Cancellata dopo 2 stagioni.

Minx

Cancellata da Max dopo 2 stagioni, la serie è stata salvata da Starz per la 3^ stagione.

Outlander

L’epica storia d’amore tra Claire e Jamie si concluderà con l’8^ stagione. La seconda parte della 7^ andrà in onda nel 2024.

Messa in onda USA: Non divulgata

Power Book II: Ghost

Lo spinoff di Power è stata rinnovata a marzo del 2023 per la 4^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Power Book III: Raising Kanan

La serie drammatica di Starz è stata recentemente rinnovata per la 4^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Run the World

Cancellata dopo 2 stagioni.

SYFY

The Ark

La serie con protagonisti Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read e Ryan Adams è stata rinnovata ad aprile per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Chucky e Reginald the Vampire

Le commedie horror sono state rinnovate rispettivamente per la 3^ e 2^ stagione.

Messa in onda: Rispettivamente ottobre 2023 e non ancora divulgata.

THE CW

61st Street

La serie di Peter Moffat aveva debuttato su AMC ad aprile del 2022 per essere poi cancellata nonostante la 2^ fosse già stata girata. The CW 2.0 l’ha poi acquisita a maggio di quest’anno, annunciando che avrebbe mandato in onda la 1^ stagione in autunno e la seconda nel 2024.

Messa in onda USA: Non divulgata

All American

La serie è stata rinnovata per la 6^ stagione

Messa in onda USA: Non divulgata

All American: Homecoming

Lo spinoff di All American è stato rinnovato a giugno 2023 per una 3^ stagione che sarà composta di 13 episodi, con un budget ridotto.

Messa in onda USA: Non divulgata

Gotham Knights

Cancellata dopo 1 sola stagione.

Kung Fu

Cancellata dopo 3 stagioni.

Nancy Drew

Cancellata con la 4^ stagione.

Riverdale

Cancellata con la 7^ stagione.

Sullivan’s Crossing

Il dramma ospedaliero canadese è stato rinnovato per la 2^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Superman & Lois

L’ultima serie che rappresenta la vecchia guardia di The CW è stata rinnovata, con grandi tagli al budget, per una 4^ ed ultima stagione.

Walker

Lo show con protagonista Jared Padalecki, ispirato a Walker, Texas Ranger è stato rinnovato per la 4^ stagione.

Messa in onda USA: Non divulgata

Walker: Independence

Cancellata dopo 1 sola stagione.

The Winchesters

Cancellata dopo 1 sola stagione.

TNT