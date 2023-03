TBS ha pubblicato il trailer della stagione 18 di American Dad, in arrivo a fine mese sugli schermi americani.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, viene confermato il ritorno della famiglia Smith, previsto per il 27 marzo. Non sappiamo ancora quando arriverà nel nostro paese.

La serie era stata cancellata da Fox, venendo poi salvata da TBS e diventando uno dei successi in termini di ascolti dell’emittente.

La serie animata è stata creata da Seth MacFarlane, Mike Barker e Weitzman e racconta la storia dell’agente della CIA Stan Smith (MacFarlane) e della sua famiglia, che vive a Langley Falls. Stan applica l’approccio che usa nel suo lavoro anche a casa, dove la moglie Francine (Wendy Schaal) non si rende conto della sua arroganza. La figlia Hayley (Rachel MacFarlane), un’attivista, non è altrettanto comprensiva e sa come gestire il padre. Suo fratello Steve (Scott Grimes), è invece un ragazzo che trascorre il suo tempo giocando con i videogame e fantasticando sulle ragazze che gli piacciono. La famiglia Smith ha inoltre due membri non convenzionali: un alieno e Klaus (Dee Bradley Baker), un pesce rosso che cerca l’attenzione e ha il cervello di uno sciatore olimpico tedesco.

