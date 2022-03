Ladella seriecon star Donald Glover arriverà il 24 marzo su FX e ilmostra i protagonisti alle prese con il loro viaggio in Europa.

Nel video, che potete vedere qui sopra mostra i protagonisti vivere delle esperienze uniche mentre si trovano dall’altra parte dell’Oceano e si confrontano con culture diverse e tanti, esilaranti, problemi.

Le puntate inedite in arrivo sugli schermi sono ambientate in Europa e mostreranno Earn (Glover), Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) alle prese un tour europeo di successo. I protagonisti affrontano la nuova situazione come degli outsider e faticano più del previsto ad adattarsi alla fama che hanno sperato a lungo di ottenere

I fan erano da tempo in attesa dell’arrivo sugli schermi dei nuovi episodi: la seconda stagione dello show era andata in onda nel 2018. Atlanta, con sole due stagioni, ha ottenuto 22 nomination e 5 vittorie agli Emmy Award.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Atlanta è disponibile in Italia nella sezione Star di Disney+ e ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione.

