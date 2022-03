Better Call Saul

Ladiha ora unche regala le prime immagini dell’attesa ultima stagione della serie con Bob Odenkirk. L’appuntamento per i fan della serie prequel di Breaking Bad è per lunedì 18 aprile su AMC e AMC+, mentre in Italia lo show è distribuito su Netflix.

L’ultima stagione di Better Call Saul mostrerà Jimmy McGill ormai prossimo alla trasformazione nell’avvocato Saul Goodman che abbiamo conosciuto durante la storia di Walter White. Lo show ha seguito il complicato rapporto di Jimmy con il fratello Chuck (Michael McKean) e il modo in cui si è avvicinato al mondo del crimine di Albuquerque. Tra i personaggi apparsi nelle puntate anche Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e il criminale Gus Fring (Giancarlo Esposito).

La quinta stagione si era interrotta con Kim Wexler (Rhea Seehorn), la moglie di Jimmy, che valuta l’ipotesi di sabotare Howard Hamlin (Patrick Fabian), socio dello studio di avvocati Hamlin, Hamlin & McGill. Mike e il membro dei narcotrafficanti Nacho Varga (Michael Mando) avevano poi attaccato Lalo Salamanca (Tony Dalton), Il trailer, che potete vedere qui sopra, mostra le conseguenze di queste scelte.

La stagione 6 di Better Call Saul sarà composta da tredici episodi suddivisi in due parti: la prima prenderà il via il 18 aprile e la seconda l’11 luglio.

Che ne pensate del trailer della stagione 6 di Better Call Saul? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Youtube