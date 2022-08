Il 9 settembre arriverà sugli schermi di Apple TV+ la stagione 3 della serie animata Central Park con i primi tre episodi inediti e il trailer regala nuove anticipazioni su quanto accadrà nella storia dei protagonisti.

La commedia musicale d’animazione, nominata agli Emmy e ai NAACP Image Award, che conterrà anche più di 40 nuove canzoni originali che si aggiungono alla colonna sonora della serie ideata dallo scrittore e produttore esecutivo Loren Bouchard, con Josh Gad e Nora Smith, arriverà poi alla fine del terzo capitolo il 18 novembre.

Nella terza stagione di Central Park ritroviamo tutti i nostri amati protagonisti: Bitsy che continua imperterrita a cercare un modo per acquistare il parco, Owen che avvia una nuova campagna promozionale per sensibilizzare più persone possibili alla sua causa e Paige che si riscopre più impegnata che mai dopo aver chiuso l’accordo per la pubblicazione del suo primo libro.

I personaggi di Central Park sono doppiati da un rinomato cast che include Josh Gad, Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci e Kristen Bell che nella terza stagione presterà la voce a Abby, la sorellina di Paige (Kathryn Hahn). Tra le guest star della nuova stagione figurano Sam Richardson, Ike Barinholtz, Ben Schwartz e Zoë Chao, Ron Funche, Jack McBrayer, Amber Ruffin, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson, Tim Meadows, David Alan Grier e altri ancora.

Le prime due stagioni complete di Central Park sono disponibili in streaming su Apple TV+. Central Park è scritta e prodotta da Loren Bouchard, insieme a Josh Gad e Nora Smith. Steven Davis e Kelvin Yu sono showrunner e anche produttori esecutivi. La serie è prodotta per Apple da 20th Television Animation, una parte di Disney Television Studios

Ecco il poster:

