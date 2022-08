Con un nuovo trailer, Studio Mappa conferma l’uscita dell’anime di Chainsaw Man per questo ottobre.

Come precedentemente annunciato, verrà distribuito in occidente tramite Crunchyroll, ed è basata sull’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto; Ryu Nakayama (Jujutsu Kaisen) dello studio MAPPA sarà il regista, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti) ne scriverà invece la sceneggiatura. Il design dei personaggi sarà curato da Kazutaka Sugiyama e Tatsuya Yoshihara si occuperà delle scene d’azione, di cui potete vedere un assaggio nelle scene qui sopra. Infine le musiche saranno composte da Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby). Non è invece ancora stato annunciato il cast di doppiatori o se la serie verrà doppiata fin dal simulcast.

Di seguito invece una breve sinossi della serie:

Denji è povero e molto indebitato, tanto che arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo: senza famiglia, senza futuro e devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.

