Christina Applegate, nella giornata di ieri, ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame (potete vedere il video dell’evento nell’embed qui sopa) e l’attrice, in un’intervista rilasciata per celebrare l’importante riconoscimento, ha parlato dei suoi progetti dopo aver scoperto di soffrire di sclerosi multipla.

L’attrice ha individuato la natura dei suoi problemi di salute nel 2021, durante le riprese della terza stagione di Dead to Me, e all’evento è stata sostenuta da Katey Sagal e David Faustino che hanno dichiarato:

Non sei da sola. Siamo tutti qui.

Christina si è commossa fino alle lacrime durante il suo discorso, rivolgendosi alla figlia dichiarando:

Sei molto più di quanto potrai mai capire. Sei meravigliosa, gentile, intelligente e interessante. Sono fortunata ogni giorno quando posso svegliarmi e accompagnarti a scuola… Grazie per starmi vicina mentre affronto tutto questo.

Christina ha iniziato a lavorare quando aveva solo 5 anni, nel 1976, diventando poi una star nel 1987 grazie a Married… Witch Children.

Applegate, parlando dell’ultima stagione di Dead To Me, ha ammesso che girarla è stato estremamente difficile perché era costantemente assonnata e faticava a camminare, dovendo usare una sedia a rotelle per arrivare sul set, essendo così costretta a scoprire cosa era in grado di fare oppure no. I produttori le avevano detto che potevano concludere le riprese in anticipo:

Era come una tortura e provavano la sensazione che stessero torturandomi. Ma io ho detto ‘No, no, no, no, no, no. Dobbiamo finire questa storia: è troppo importante per i nostri cuori, troppo importante per la nostra anima. E dobbiamo dare questo dono, non solo a noi stessi – ci sono persone che amano questi personaggi e dobbiamo permettere che abbiano la loro conclusione’. Quindi ha voluto dire che dovevo concedermi una pausa a metà giornata per poter dormire, o alle volte ero costretta ad andarmene perché non riuscivo a proseguire, ma è quello che dovevamo fare per concludere la serie.

Christina Applegate ha ammesso che probabilmente Dead to Me sarà il suo ultimo ruolo:

Sono piuttosto convinta che sia stata la fine, capite?

L’attrice ha però ammesso che non ha le idee chiare perché sta ancora cercando di capire come affrontare i cambiamenti causati dalla sclerosi multipla, potendo lavorare al massimo cinque ore.

Prossimamente sarà però coinvolta nella produzione di una versione animata di Married… With Children, se verrà approvata la produzione del progetto da parte della Sony, in cui riprenderà la parte di Kelly Bundy e continuerà a essere coinvolta come produttrice.

Christina ha quindi rivelato quanto accaduto durante le riprese della sua ultima scena con Linda Cardellini in Dead to Me:

Stavamo parlando e ci hanno detto ‘Sapete, state piangendo molto!’. E abbiamo risposto ‘Non riusciamo a fermarci, ci dispiace! Sta accadendo. Sta accadendo! Stiamo dicendo addio’. E poi l’intera troupe stava singhiozzando. Tutti piangevano.

