Con un post a sorpresa Studio MHDR ha annunciato la stagione 3 de La Serie di Cuphead, in arrivo tra poche settimane su Netflix.

Il nuovo blocco di episodi sarà disponibile molto presto, ovvero il 18 novembre.

Nella prima clip della stagione 3, che potete vedere qui sopra, Cuphead, Mugman e Chalice devono consegnare un pacchetto ai rospi picchiatori. Ovviamente, tornano in gioco eventi della prima stagione e i tre dovranno travestirsi per non farsi riconoscere.

Nel cast di doppiatori della serie originale ci sono Tru Valentino e Frank Todaro nella parte dei protagonisti, Joe Hanna, Grey DeLisle, Luke Millington-Drake e Wayne Brady.

Da questa estate inoltre è disponibile un nuovo DLC per il videogioco intitolato The Delicious Last Course, in cui potrete anche utilizzare Chalice.

Fonte: Facebook