Dolph Lundgren è il protagonista del nuovo show intitolato Flip A Cöin, un progetto davvero originale prodotto dalla Maximum Effort di Ryan Reynolds, di cui è stato svelato il trailer.

La serie unscripted mostrerà la star del cinema mentre lancia in aria una monetina per 30 minuti. Ogni puntata sarà composta da 21 lanci e la sinossi ufficiale dichiara “si possono apprezzare senza nemmeno pensarci (o dare il via a una gara di scommesse tra amici sopra una Norrlands Gulds), dal comfort della tua casa o nella sede della tua confraternita”.

Lundgren ha aggiunto:

Sì, sono in questo show. Non capisco del tutto perché, ma mi hanno detto che sarà un enorme successo in Svezia, quindi deve essere grandioso. Nu kör vi! Questo è un sogno che diventa realtà. Ho amato lanciare monetine fin da quando ero bambino.

Il debutto è previsto per mercoledì 17 gennaio su Maximum Effort Channel. La voce narrante delle puntate è quella di Malin Åckerman.

Che ne pensate del trailer di Flip A Cöin con star Dolph Lundgren?

Fonte: ComicBook