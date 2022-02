Don Massimo (Raoul Bova) sarà un prete diverso. Diverso da Don Matteo e da tutti gli altri. Un prete della “terra”, contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a stare dentro le quattro mura della canonica. Certamente saldo nella sua fede e nel suo rapporto con Dio, ma con le difficoltà di tutte le persone di oggi, dell’uomo comune: un prete che, come tutti noi, ha a volte anche bisogno di sfogarsi, di scaricare le tensioni. Arriverà a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia, portando con sé la sua vocazione travagliata e un passato misterioso. Un prete moderno che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue. Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata una vita solitaria, senza famiglia, e che invece scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la grande famiglia di don Matteo.

ha terminato le sue riprese di. la produzione ha diffuso un video con gli ultimi momenti sul set dell’attore, spiegando che:

Ricordiamo che a settembre era stato diffuso un video simile, con l’ultimo giorno di riprese di Terence Hill sul set di Don Matteo 13.

Andata in onda per la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1, la serie è diventata una delle più seguite della storia della fiction italiana.

Al centro della nuova stagione, diretta da Francesco Vicario e Luca Brignone per 10 serate, ci saranno nuovamente Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo. Accanto a loro ritroviamo Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, arrivato in città per un’occasione speciale. Insieme ad Anceschi arriverà anche sua figlia Valentina, una ragazza all’apparenza solare e piena di vita che in realtà nasconde un dolore nel suo passato. Quando scoprirà la verità, Anceschi farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto. Tra le novità di questa nuova stagione ci sarà ovviamente anche Raoul Bova.

La tredicesima stagione della serie prodotta da LuxVide potrebbe essere l’ultima, e sembra sia stata ideata come un grande omaggio a Terence Hill: scritti da da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli e Dario Sardelli, i nuovi episodi vedono nel cast anche Nino Frassica, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna.