Dragon Age: Absolution, il trailer e le immagini della serie animata di Netflix

Netflix ha condiviso il trailer e alcune immagini della serie animata Dragon Age: Absolution, progetto ispirato al videogame di Bioware che debutterà in streaming il 9 dicembre,

Il progetto è ambientato a Tevinter e propone nuovi personaggi ispirati alla mitologia di Dragon Age, tra cui elfi, cavalieri, Templari, Qunari, demoni e altre presenze.

Al centro della trama ci sarà Miriam (Kimberly Brooks), una pragmatica mercenaria che è fuggita alla schiavitù su Tevinter e la cui natura eroica brilla quando è costretta ad affrontare la nazione che ha distrutto la sua vita, e l’uomo al centro dei suoi problemi.

Matthew Mercer sarà poi Fairbanks, un veterano per la lotta per la libertà che guida gli eroi con un senso dell’avventura, un paio di pugnali e un affascinante sorriso.

Ashly Burch dà voce a Qwydion, che ha un debole per le esplosioni e ha un cuore amorevole, si distrae facilmente e sa curare una sbronza.

Sumalee Montano sarà Hira, piena di ideali e che spera di riallacciare i rapporti con Miriam dopo aver portato avanti la sua crociata contro Tevinter, dovendo però fare i conti con un terribile segreto che le metterà a rischio.

Phil LaMarr avrà il ruolo di Roland che, nonostante un attaggiamento naturale e affascinante, è particolarmente duro e quando incombe un disastro e tutto sembra perduto è sicuro quanto le lame che può usare.

Keston John ha il ruolo di Lacklon, un lottatore, rissoso e alla ricerca di gloria, pur essendo un codardo nell’assicurarsi di voler rimanere vivo.

Josh Keaton ha la parte di Rezaren, nato nel privilegio e segnato dalla tragedia, che si considera un uomo buono in un mondo cattivo. Intelligente e carismatico, Rezaren è determinato a costruire un futuro migliore per tutti a Tevinter, a prescindere dai costi.

Zehra Fazal interpreta Tassia, che segue i propri doveri e lavora duramente, disposta a chiudere un occhio nei confronti di tutto ciò che non incontra i suoi standard morali. Anche lei, tuttavia, non potrà ignorare per sempre i peccati di Tevinter e Rezaren.

Mairghread Scott sarà showrunner del progetto e farà parte dei produttori insieme a Chris Bain, Matthew Goldman, e John Epler. Tra gli sceneggiatori, invece, spazio a Mae Catt, Tim Sheridan e Scott. Alla regia c’è Ki Yong Bae.

