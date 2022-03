La serieha causato non pochi problemi alla protagonistaa causa dei look della protagonista che la obbliga a indossare i tacchi alti.

L’attrice ha raccontato parlando del rinnovo dello show targato Netflix:

Onestamente andrei in tutto il mondo. Ma voglio andare in città dove posso indossare delle ballerine perché indossare i tacchi alti… Non si penserebbe quanto sia doloroso indossarli a Parigi.