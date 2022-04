arriverà sugli schermi americani di Lifetime venerdì 9 luglio e ilregala qualche anticipazione riguardanti la storia prequel.

Al centro della trama c’è il personaggio di Olivia Winfield, interpretata da Jemima Rooper, destinata in futuro a rinchiudere i nipoti nel solaio.

Il progetto sarà composto da quattro puntate ed è stato ideato come prequel di Flowers in the Attic e Petals in the Wind.

Olivia, in The Origin, verrà ritratta come una donna determinata e dal carattere forte che si ritrova inaspettatamente alle prese con il corteggiamento di Malcolm Foxworth (Max Irons). Dopo una storia d’amore rapida si ritrova a essere la responsabile di Foxworth Hall, dove presto scopre che la vita da sogno che si attendeva è destinata a trasformarsi in un incubo.

Malcolm nasconde infatti un lato oscuro e un male contorto minaccia la felicità di Olivia e quella dei suoi figli. Gli sforzi per proteggere la sua famiglia l’obbligherà a diventare la versione più terrificante di se stessa, arrivando poi a diventare la donna che rinchiuderà i nipoti.

Nel cast ci saranno anche Kelsey Grammer nella parte di Garland, il padre di Malcolm; Harry Hamlin che sarà il padre di Olivia; Paul Wesley nei panni di John Amos, il cugino di Olivia le cui rivelazioni cambiano la sua vita per sempre; e Kate Mulgrew nei panni di Mrs. Steiner, il responsabile dello staff a Foxworth Hall.

Paul Sciarrotta (BH90210) sarà produttore della serie, in collaborazione con Jennie Snyder Urman (Jane the Virgin) e Joanna Klein (Broke). Declan O’Dwyer sarà il regista dei primi due episodi, mentre Robin Sheppard dei restanti due.

Che ne pensate del trailer di Flowers in the Attic: The Origin? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine