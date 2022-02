La serieè stata al centro di un sorprendenterealizzato per Chevrolet in occasione del Super Bowl LVI.Il video ha ricreato la sequenza di apertura dello show originale che aveva come star James Gandolfini mentre, nel ruolo di, guidava un camioncino della casa automobilistica.

Nel nuovo video è Meadow Soprano, interpretata da Jamie-Lynn Sigler, a essere alla guida di una versione elettrica della Chevrolet Silverado, modello definito “per la nuova generazione”.

Nello spot la giovane incontra il fratello A.J. Soprano, interpretato da Robert Iler, in un ristorante. La scena ricorda in parte il finale dello show originale.

David Chase, creatore della serie cult, è stato impegnato alla regia e molti membri della troupe hanno partecipato alle riprese che si sono svolte nell’assoluta segretezza.

L’agenzia che si è occupata dello spot ha avuto l’idea della storia legata alla serie I Soprano un anno e mezzo fa, sfruttando inoltre la nuova popolarità ottenuta dalla serie durante la pandemia, quando anche le nuove generazioni sembrano essersi avvicinati allo show, e il traino del film prequel. Gary Pascoe, a capo degli aspetti creativi dell’agenzia, ha spiegato che si sono resi conto che Tony Soprano guidava una Chevy Suburban:

Per noi era realmente interessante questa idea che la Chevy fosse sempre stata una grande parte del passato culturale dell’America e con l’introduzione di un nuovo pick up completamente elettrico il marchio ora sarà una grande parte del futuro della nazione.

David Chase è stato quindi contattato e ha richiesto la partecipazione del direttore della fotogragia Phil Abraham, che aveva girato la scena originale a cui si ispira lo spot. Per realizzare il video è stato inoltre necessario ottenere i video per usare la musica e il via libera della HBO.

Il creatore dello show ha successivamente avuto l’idea di mostrare Meadow e A.J. che si incontrano in un ristorante, inserendo inoltre numerosi altri elementi che ricordano lo show.

Fonte: Variety