Apple TV+ ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie di fantascienza Invasion, in uscita il 23 agosto. Nel video si assiste quindi a qualche anticipazione riguardante la lotta per la sopravvivenza dopo l’arrivo degli alieni sulla Terra.

Dal produttore candidato all’Oscar e due volte nominato agli Emmy Award Simon Kinberg, (“X-Men”, “Deadpool”, “Sopravvissuto – The Martian”) e David Weil (“Citadel”) e prodotto da Boat Rocker, il progetto è una travolgente serie di fantascienza incentrata sulle prospettive di personaggi in diverse parti del mondo in seguito a un’invasione aliena. Invasion debutterà il 23 agosto su Apple TV+ con il primo di dieci episodi, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni mercoledì fino al 25 ottobre.

La seconda stagione di Invasion, ricca di azione, riprende pochi mesi dopo, con gli alieni che intensificano i loro attacchi in una guerra totale contro gli umani. Il trailer offre un’anteprima ricca di suspense della nuova stagione, in cui alieni e distruzione abbondano, le risposte sono perseguite senza sosta e la lotta per la sopravvivenza del mondo continua.

La serie è interpretata da Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. Si uniscono alla seconda stagione come personaggi ricorrenti Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.

Invasion è prodotta per Apple TV+ da Boat Rocker. Oltre ai creatori della serie Simon Kinberg e David Weil, Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin e Katie O’Connell Marsh sono produttori esecutivi.

Fonte: Comunicato Stampa Apple