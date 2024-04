Channel 4 ha condiviso il teaser della docuserie Spacey Unmasked, in arrivo sugli schermi britannici il 6 e il 7 maggio, in cui si indagherà sulla vita di Kevin Spacey.

Negli Stati Uniti, invece, le puntate arriveranno su Max e ID, dopo un accordo tra Warner Bros Discovery e All3Media International.

Spacey Unmasked indaga la condotta di Spacey e raccoglie le testimonianze di numerosi uomini, non collegati al caso legale portato in tribunale, che hanno condiviso la loro esperienza con l’attore. Molti di loro non hanno mai parlato in precedenza.

Gli episodi offriranno interviste inedite e materiali di archivio, ripercorrendo la vita di Kevin Spacey dall’infanzia alle accuse di molestie, senza dimenticare il successo a Broadway e la fama internazionale.

La star di House of Cards, un anno fa, era stato giudicato non colpevole dell’accusa di molestie sessuali che gli erano state rivolte da quattro uomini, riportando eventi che sarebbero avvenuti dal 2001 al 2013.

In Italia il progetto sarà disponibile su Discovery+.

