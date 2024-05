Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il sito ComicBook ha condiviso una clip in anteprima tratta dall’episodio finale della stagione 4 di Law & Order: Organized Crime in cui si svela qualche anticipazione riguardante la famiglia di Stabler.

Nel video si vede infatti Joe Jr mentre conversa con Julian Emery. I due parlano di come il figlio di Joe sia in città e voglia andare a cena con lui, definendolo un “gran finale” prima che arrivi qualcuno. Emery, inoltre, vuole che si rafforzi la sicurezza.

Joe Jr chiede a Emery se si fida di lui e viene rassicurato, ma la situazione potrebbe essere più complicata di quanto ci si possa aspettare.

Nel season finale della quarta stagione, Trisha promette di aiutare Stabler a tenere al sicuro Joe Jr. Bell affronta l’uomo che ha ucciso Sam e un’altra cena della famiglia Stabler fa aumentare la tensione.

La serie, attualmente in onda su NBC, passerà con gli episodi della stagione 5 su Peacock, come accaduto in passato a Criminal Intent che era passata su USA Network al termine della sesta stagione.

Che ne pensate della clip dell’episodio finale della stagione 4 di Law & Order: Organized Crime?

Fonte: Comicbook