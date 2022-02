Ladella serie animataha ora une unufficiali in attesa del debutto di tutti e sei gli episodi, previsto per l’11 marzo su Apple TV+.

I fan dei Peanuts di tutto il mondo potranno anche godersi due nuovissimi speciali in arrivo su Apple TV+, tra cui Snoopy Presents: It’s the Small Things, Charlie Brown, per celebrare la Giornata della Terra, con una canzone originale del cantautore americano Ben Folds, in anteprima il 15 aprile; e Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love, in uscita il 6 maggio, giusto in tempo per la Festa della Mamma che si celebra la domenica successiva.

Presto su Apple TV+, grazie alla partnership con WildBrain saranno disponibili i classici dei Peanuts, tra cui Charlie Brown’s All Stars!, You’re Not Elected, Charlie Brown, She’s a Good Skate, Charlie Brown, It’s Flashbeagle, Charlie Brown e Snoopy’s reunion. La raccolta antologica farà il suo debutto in streaming il 4 marzo.

La pluripremiata gamma di film e serie originali per bambini e famiglie su Apple TV+ include anche il film acclamato dalla critica e recentemente presentato in anteprima Supersorda; Fraggle Rock: Ritorno alla grotta e Harriet the Spy di The Jim Henson Company; Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza di Jack McBrayer e Angela C. Santomero; Wolfboy e la fabbrica del tutto di Joseph Gordon-Levitt, HITRECORD e Bento Box Entertainment; Mettiamoci in moto, Otis e Puppy Place; Lo scrittore fantasma e Helpster, vincitori del Daytime Emmy Award, di Sesame Workshop; il film d’animazione candidato all’Oscar Wolfwalkers – Il popolo dei lupi; La serie vincitrice del premio Peabody Acquasilente; nuove serie e speciali di Peanuts e WildBrain, tra cui la seconda stagione di Snoopy nello Spazio e Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy; Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta Terra, l’evento televisivo vincitore del Daytime Emmy Award basato sul libro più venduto del New York Times e TIME Best Book of the Year di Oliver Jeffers.

Fonte: Comunicato Stampa Apple