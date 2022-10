Disney ha diffuso il nuovo trailer ufficiale di Limitless with Chris Hemsworth, una docuserie in cui l’attore si cimenta in sfide al limite dell’impossibile e che arriverà su Disney+ il prossimo 16 novembre. Potete vedere il trailer qui sopra.

E se si potesse combattere l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano? La star del cinema mondiale Chris Hemsworth esplora questa idea rivoluzionaria nella nuova serie originale di National Geographic Limitless con Chris Hemsworth, creata da Darren Aronofsky con la sua casa di produzione Protozoa e dalla Nutopia di Jane Root. La nuova ricerca scientifica sta mandando in frantumi la conoscenza convenzionale sul corpo umano e offre intuizioni affascinanti su come tutti noi possiamo sbloccare i superpoteri del nostro corpo per combattere le malattie, avere prestazioni migliori e persino invertire il processo di invecchiamento. Questa scienza è messa alla prova da Hemsworth che affronta una missione personale per imparare come estendere il più possibile la nostra salute, la forza e l’intelletto. Sottoponendosi a una serie di prove e sfide straordinarie per comprendere i limiti del corpo umano, imparerà in prima persona come possiamo vivere meglio e più a lungo scoprendo modi per rigenerare i danni, massimizzare la forza, costruire la resilienza, sovralimentare la memoria e affrontare la mortalità. Divertente e coinvolgente, Limitless riscriverà le regole del vivere meglio e più a lungo.

Chris Hemsworth, per sei settimane, racconterà come affrontare l’invecchiamento in vari modi e in tutte le fasi della vita.

Ogni episodio infatti mostrerà un modo specifico per vivere più a lungo e meglio: rafforzare la memoria, curare il fisico, confrontarsi con la mortalità. Tutto questo avverrà tramite l’incontro con scienziati che parleranno della longevità. Ruth Shurman è la showrunner della serie.

Hemsworth ha dichiarato:

Mi sono convinto a offrirmi volontario come cavia umana e sopportare una serie di sfide mentali e fisiche in tutto il mondo, tutto per il bene della scienza. Speriamo di far luce sulle nuove idee e sulla scienza più recente con l’obiettivo di estendere la durata della vita in modo sano. La produzione inizierà presto, quindi auguratemi buona fortuna.

