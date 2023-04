È disponibile su Netflix la prima stagione di Lo scontro – Beef, la dark comedy di Lee Sung Jin con Steven Yeun, Ali Wong, Joseph Lee, Young Mazino, David Choe e Patti Yasutake.

LEGGI – la recensione

LO SCONTRO: LA TRAMA

LO SCONTRO racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall’umorismo cupo profondamente commovente.

I film e le serie imperdibili