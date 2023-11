Mancano pochissime ore al debutto dell’attesissima serie televisiva Noi siamo leggenda, in onda a partire da mercoledì 22 novembre in prima serata su Rai 2, in contemporanea in streaming su Rai Play e dal 23 novembre su Prime Video.

In occasione del Lucca Comics & Games 2023, abbiamo incontrato il cast della serie composto da Nicolas Maupas (Jean), Giacomo Giorgio (Nicola), Sofya Gershevich (Greta), Milo Roussel (Andrea), Emanuele Di Stefano (Massimo), Margherita Aresti (Viola), Giulio Pranno (Marco), Giulia Lin (Lin Mei) e Beatrice Vendramin (Sara).

Potete guardare l’intervista qui in alto.

Noi siamo leggenda – una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video – è diretta da Carmine Elia (“Mare Fuori”, “Sopravvissuti”) e ideata da Valerio D’Annunzio e Paolo Terracciano.

NOI SIAMO LEGGENDA: LA TRAMA

“Noi Siamo Leggenda” è un racconto di formazione che segue le storie di un gruppo di adolescenti di Roma, con enormi problemi e immensi poteri. Poteri in grado di capovolgere le loro vite, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi super potenti da combattere. Ma un racconto di formazione totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare, e delle loro formidabili potenzialità.

Avere un superpotere può far sembrare tutto più facile, ma presto i protagonisti scopriranno che non esiste un potere che li aiuterà a “diventare grandi” e che ad ogni azione corrisponde sempre una conseguenza.

