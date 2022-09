In occasione dell’uscita in Blu-ray e Digital HD di Outlander 6 prevista per domani negli Stati Uniti, la Sony ha diffuso online un video ufficiale con le papere dal set della sesta stagione della popolare serie Tv targata Starz tratta dalla famosa saga letteraria di Diana Gabaldon.

Il video, che trovate nella parte superiore di questa pagina, è tratto dagli extra che saranno presenti nel cofanetto di Outlander 6.

In aggiunta ai bloopers, è disponibile anche una intensa scena in cui Claire (Caitriona Balfe) rivela a Jamie (Sam Heughan) i suoi timori circa un terribile omicidio avvenuto a Fraser’s Ridge di cui si teme di essere colpevole.

Eccola qua sotto:

A inizio agosto, Starz ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su Outlander: Blood of my Blood, la serie prequel incentrata sui genitori di Jamie Fraser, ovvero Ellen MacKenzie e Brian Fraser. Dopo la diffusione della notizia, Diana Gabaldon ha svelato di non essere stata contattata da Starz prima dell’annuncio della produzione della serie citata (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

