Apple TV+ ha condiviso un nuovoche svela qualche dettaglio deldi, la serie tratta dall’omonimo romanzo scritto da Min Jin Lee in arrivo il 26 marzo con i primi tre episodi in streaming.L’approfondimento, che potete vedere qui sopra, sottolinea la portata dell’ambizioso progetto che racconterà una storia che coinvolge più generazioni e diverse nazioni, situazione che ha portato a compiere un lavoro molto accurato per quanto riguarda la sceneggiatura, la scelta delle location, il lavoro compiuto dietro la macchina da presa e la scelta del cast.è stata inoltre girata in inglese, coreano e giapponese e nel video Soo Hugh (), showrunner del progetto, e i membri del cast e della troupe condividono qualche riflessione sull’importanza del progetto.

La protagonista Sunja è stata interpretata da Youn Yuh-Jung, attrice che ha conquistato la popolarità internazionale grazie alla sua interpretazione nel film Minari, e Minha Kim. Nel cast anche Lee Minho, Jin Ha, Minha Kim, Anna Sawai, Eunchae Jung, Inji Jeong, Jimmi Simpson, Junwoo Han, Kaho Minami, Steve Sanghyun Noh, Soji Arai e Yu-na Jeon.

Pachinko segue la storia di Sunja da quando è una bambina fino agli anni in cui è una nonna e la sua storia si intreccia con quella dei figli e dei nipoti.

I produttori e registi degli otto episodi sono Kogonada e Justin Chon.

Che ne pensate del video del dietro le quinte di Pachinko? Seguirete la serie?

Fonte: Apple TV+