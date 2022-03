è la nuova serie per bambini e tutta la famiglia targata DreamWorks Animation di cui è stato svelato ile lasu Apple TV+: venerdì 8 aprile.Il progetto è stato realizzato in collaborazione con First Generation Films ed è basato sul libro The Princess and the Pony dell’autrice bestseller del New York Times Kate Beaton.

Pigna e Pony è una commedia animata per bambini e famiglie che, nel corso di otto episodi, segue le vicende di una giovane ragazza di nome Pigna che, con l’aiuto della sua migliore amica Pony, sta imparando che c’è più di un modo per essere una guerriera. Insieme mostreranno al mondo come sfidare le aspettative, dimostrando che la vita può essere un’avventura piena di divertimento, se glielo permetti.

Lo show animato è prodotto da DreamWorks Animation e First Generation Films; i produttori esecutivi sono: Stephanie Kaliner, che è anche showrunner, Kate Beaton, Christina Piovesan e Mackenzie Lush. La serie è doppiata da Maria Nash, Alicia Richardson, Andy Hull, Rachel House, Thom Allison, Chase W. Dillon e Viola Abley.

Fonte: Comunicato stampa Apple TV+