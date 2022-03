La serie antologicadebutterà in streaming venerdì 15 aprile 2022 e ildiffuso da Apple TV+ regala qualche anticipazione.Nel video, che potete vedere qui sopra, vengono introdotti i vari episodi che compongono la prima stagione del progetto dal cast stellare, una collezione di racconti al femminile che comprendono donne che mangiano foto per rivivere i propri ricordi, che diventano “invisibili”, che devono risolvere il mistero della propria morte, che si liberano del proprio marito e molte altre situazioni di genere e atmosfere molto diverse.

La sinossi anticipa:

Roar offre un ritratto perspicace, significativo e a volte esilarante di ciò che vuol dire essere una donna nel mondo contemporaneo. Proponendo un mix unico di realismo magico, scenari domestici e professionali, e mondi futuristici, queste otto storie riflettono i dilemmi delle donne comuni in modi accessibili e al tempo stesso sorprendenti. Il modo in cui emergono dai rispettivi percorsi si rivolgono alla resilienza che esiste dentro di loro e in tutte le donne.