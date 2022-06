Apple TV+ ha pubblicato il primo teaser trailer per la stagione 3 di See. La serie con protagonista Jason Momoa tornerà il 26 agosto per la terza e ultima stagione.

La prima sinossi della nuova stagione recita quanto segue:

Dopo che Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto la sua nemesi fratello Edo e si è ritirato nella foresta, emerge una nuova minaccia esplosiva da cui nessuno è al sicuro. Il più grande guerriero del suo tempo avrà le carte in regola per proteggere coloro che significano di più per lui? Il capitolo finale di See inizia il 26 agosto su Apple TV+

See è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso la capacità di vedere. Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss ha sconfitto il fratello nemesi Edo e ha detto addio alla sua famiglia per vivere da solo nella foresta. Ma quando uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento con vista che minaccia il futuro dell’umanità, Baba torna a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.