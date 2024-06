Apple TV+ ha condiviso un nuovo teaser dedicato alle sue serie originali e nel video ci sono anche le prime immagini della stagione 2 di Scissione e Silo.

Nel video si vede Mark Scout, interpretato da Adam Scott, mentre torna nell’ufficio di Lumen Industries. Le riprese delle nuove puntate erano ricominciate a gennaio, come svelato da Ben Stiller su Instagram.

Il protagonista della storia è il leader di un team della società i cui dipendenti hanno compiuto una procedura che porta a dividere in modo netto i ricordi legati al lavoro e alla vita personale. Questo esperimento viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo obbliga a riflettere sulla vera natura del suo lavoro e di sé stesso.

Nel cast ci sono anche Patricia Arquette, John Tuturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus e Christopher Walken.

Nel filmato ci sono anche alcune immagini dei nuovi episodi di Silo, la serie con star Rebecca Ferguson tratta dai romanzi scritti da Hugh Howey. Nel cast ci sono anche Tim Robbins e Rashida Jones.

Che ne pensate del teaser che regala le prime immagini della stagione 2 delle serie Scissione e Silo?

Potete trovare tutte le notizie su Scissione nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili