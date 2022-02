La serietornerà sugli schermi americani di Comedy Central il 2 marzo e, in attesa delle prossime puntate della stagione 25, è stato condiviso uno spettacolareche regala la versione corchestrale di. Il famoso brano è stato infatti interpretato da un’orchestra composta da 30 elementi che hanno dato vita a un approccio unico ed epico alla canzone.

Lo show animato è disponibile in Italia sul canale 129 Sky e in streaming su NOW. In occasione dell’uscita era stato annunciato:

Per ben 25 primavere South Park ha incantato più generazioni di fan con il suo modo stravagante, divertente e sovversivo di raccontare il mondo e, anche in questa inedita stagione, promette di continuare a far ridere con il solito cinismo che la contraddistingue. Nel primo episodio, intitolato Pigiama Day, il preside della scuola elementare vieta a tutti gli alunni di indossare il pigiama nel giorno più importante dell’anno. Definita “Uno dei più grandi programmi TV di tutti i tempi” da Entertainment Weekly, la serie animata vincitrice di Emmy e Peabody torna ancora una volta su Comedy Central, la sua casa da ben 25 anni. Dal lancio dell’agosto 1997 ci sono stati più di 523 miliardi di minuti di “South Park” consumati solo su Comedy Central.

Che ne pensate della versione orchestrale di Chocolate Salty Balls? Lasciate un commento!