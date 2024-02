Suits ha potuto godere di una nuova ondata di popolarità grazie all’arrivo in estate su Netflix e nello spot di T-Mobile per il Super Bowl sono apparsi anche Patrick J. Adams e Gabriel Macht accanto alle star Bradley Cooper, Common, Laura Dern e Jennifer Hudson.

Il video è stato ideato come un’audizione per diventare il nuovo testimonial dell’azienda e i protagonisti di Suits sono mostrati mentre registrano il video del loro provino in un garage.

Suits, nel 2023, ha raggiunto quota 57,7 miliardi di minuti visti e Adams ha scherzato commentando il sorpasso di The Office, che era arrivato a 57,13 miliardi di minuti visti:

The Office ha salvato la vita delle persone durante il COVID quindi, in un certo senso, stiamo probabilmente salvando più vite, penso, se si considerano i numeri.

Macht ha aggiunto:

E stiamo facendo iscrivere più persone a giurisprudenza.

Patrick ha sottolineato:

C’è tutta una nuova generazioen di persone che sono diventate fan dello show. Quella è stata la mia esperienza, quando esco ci sono sedicenni, diciassettenni, diciottenni a cui piace lo show. Vedere che ha trovato una nuova generazione di spettatori è l’esperienza più folle.

Gabriel ha poi parlato dello show spinoff ideato da Aaron Korsh, con al centro un personaggio chiamato Ted Back che si è trasferito da New York a Los Angeles. Nella nuova serie i personaggi di Mike e Harvey non dovrebbero apparire, tuttavia Gabriel ha sottolineato che alcuni personaggi potrebbero tornare, anche se nessuno li ha contattati per proporre un cameo.

I due attori hanno inoltre condiviso un consiglio ai nuovi protagonisti, dichiarando che avranno bisogno di scarpe comode. Macht ha spiegato:

Si tratta di una maratona, non uno sprint, e festeggerete perché Aaron è un autore grandioso e sono delle persone fantastiche con cui realizzare uno show.

I due protagonisti di Suits hanno infine rivelato che non hanno parlato con Meghan Markle del successo della serie e spiegato che non sono in contatto con l’ex collega.

