Un canale YouTube ha pubblicato un episodio speciale della serie animata didel, rimasterizzato per l’occasione in

Il progetto che potete vedere qui sopra, è stato realizzato da Femboy Films, un gruppo indipendente che si è riunito per rimasterizzare Super Mario Bros. – The Great Mission to Rescue Princess Peach. Lo speciale della serie animata, che ha debuttato nel 1986, fu uno dei primi prodotti a portare la mascotte Nintendo in televisione.

La rimasterizzazione è stata resa possibile grazie a un’originale VHS con un formato a 16 mm probabilmente utilizzata per piccole proiezioni locali in passato. Il gruppo crede inoltre che questa videocassetta sia una delle poche se non l’unica stampa sopravvissuta della prima serie animata di Nintendo.

La VHS è stata originariamente rilasciata con Dolby Surround a 2 canali, che è conservato nell’acquisizione audio. Questo riflette in modo più accurato come sarebbe stato il suono del film nei cinema, poiché è stato distribuito con Dolby Stereo a 4 canali.

Potete guardare il restyling 4K dello speciale su YouTube sul canale di Femboy Films. Nella trama del corto, la Principessa Peach si imbatte nel mondo di Mario e si ritrova rapita da Bowser che desidera riportarla nel Regno dei Funghi. Nel mondo reale nel frattempo, i droghieri Mario e Luigi sono costretti a salvare la Principessa Peach nel regno dei videogiochi, e da quel momento in poi le cose diventeranno pazze.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book