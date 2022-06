Le riprese delladisono ufficialmente finite e, durante la prima giornata della Geeked Week, Netflix ha condiviso undal set.Nel filmato si vedono i membri del cast anticipare un secondo capitolo della storia con battaglie più grandi, cattivi ancora più malvagi, un’avventura meravigliosa e molte emozioni. Il video sottolinea inoltre che non è la fine della loro storia, confermando quanto dichiarato dagli sceneggiatori nel 2021 quando avevano svelato che stavano già lavorando alla stagione 3.

La prima stagione è disponibile su Netflix, di seguito una breve sinossi

Dieci anni fa ‘The Great Crumble’ ha devastato il mondo e ha portato alla misteriosa comparsa di ibridi: bambini nati in parte umani, in parte animali. Non si sa se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, ma molti umani li temono e li cacciano. Dopo un decennio di vita passata al sicuro nella sua casa isolata nella foresta, un ragazzo-cervo ibrido di nome Gus (Christian Convery) fa inaspettatamente amicizia con un solitario errante di nome Jepperd (Nonso Anozie). Insieme partono per una straordinaria avventura attraverso ciò che resta dell’America in alla ricerca di risposte – sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa. Ma la loro storia è piena di alleati e nemici inaspettati, e Gus apprende rapidamente che il mondo lussureggiante e pericoloso al di fuori della foresta è più complesso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.