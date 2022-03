In occasione delle star dihanno realizzato un divertenteper promuovere la maratona televisiva in onda annualmente a scopo benefico sugli schermi della BBC.

Jason Sudeikis in versione allenatore dell’AFC Richmond spiega che per sostenere le attività del Comic Relief Roy Kent resterà in una giornata all’insegna del silenzio, ma sponsorizzato, mentre coach Beard ha deciso, senza pensarci troppo, di continuare a fare hula hoop per 24 ore di seguito. Gli altri membri della squadra, inoltre, stanno ricreando dei dipinti famosi. Ted, invece, sostiene di aver lavorato sul palleggio, tuttavia si fa aiutare un po’ troppo dagli effetti speciali.

La messa in onda del Comic Relief, trasmesso il 18 marzo su BBC, ha permesso di raccogliere 42.790.147 sterline a favore di cause benefiche nel Regno Unito e e intorno al mondo.

Le riprese della stagione 3 di Ted Lasso sono attualmente in corso in vista di una distribuzione su Apple TV+ probabilmente alla fine del 2022 o nel 2023.

