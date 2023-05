TBS, dopo il successo ottenuto su Freevee da Jury Duty, ha annunciato il reboot di The Joe Schmo Show, progetto che sarà condotto da Cat Deeley.

Il progetto ritornerà quindi sugli schermi dopo le prime tre stagioni realizzate per Spike, di proprietà di Paramount Global.

Il reboot debutterà nel 2024 ed è curato dai creatori Rhett Reese e Paul Wernick, che sono poi diventati autori di Deadpool.

Lo show si ispira all’assurdità dei reality show facendo credere a un ragazzo normale che sta partecipando a un programma televisivo, quando invece è circondato da esperti comici.

Jason Sarlanis, presidente di Turner Networks, ha dichiarato:

Quando The Joe Schmo Show ha debuttato 20 anni fa, anticipava i tempi. Nel realizzare un reboot di questo classico per un pubblico moderno e sveglio, ci dà l’opportunità di commentare i tropoi spesso assurdi ed esilaranti della televisione di genere reality in modi che gli spettatori ameranno.