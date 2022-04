The Office

Due dei protagonisti di, a distanza di quasi nove anni, hanno dato vita a una piccolae cantatato ildella serie per la gioia dei fan.

Craig Robinson e Kate Flannery, interpreti di Darryl Philbin e Meredith Palmer, hanno infatti partecipato alla première di Killing It, progetto destinato a Peacock, e si sono esibiti interpretando dal vivo il popolare brano, coinvolgendo anche i presenti.

Flannery ha poi pubblicato su Instagram una foto in cui appare anche Creed Bratton, dichiarando che erano lì per sostenere il loro amico Craig Robinson e consigliando la visione di Killing It.

Recentemente l’attrice aveva spiegato a ComicBook che la sua puntata preferita della serie era quella diretta da Paul Feig in cui Michael Scott trascina Meredith nel parcheggio del rehab. L’attrice ha spiegato:

L’intera sequenza è stata improvvisata, aspetto raro. Normalmente potevo improvvisare un po’, come una scena, ma non tutto. Lo abbiamo potuto fare perchè avevano pensato di metterci sopra una voce narrante. C’era, ma potete ancora sentirci. Steve Carell è inoltre un vero maestro, recitare con lui era come partecipare a una masterclass. Poter essergli accanto era sempre il dono più grande.

Che ne pensate dell’interpretazione del tema musicale di The Office compiuta da Craig Robinson e Kate Flannery? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook